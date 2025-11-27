Vrancken houdt adem in: twee STVV-verdedigers twijfelachtig voor clash met KAA Gent

STVV pakte afgelopen weekend een knappe 1-2-zege op het veld van OH Leuven, maar de overwinning kwam met een prijs. Taiga Hata viel al vroeg uit met een knieblessure en is onzeker voor de match tegen KAA Gent.

STVV won afgelopen weekend met 1-2 op het veld van OH Leuven. Zo smeerde het Felice Mazzu zijn eerste nederlaag aan als coach van de Leuvenaars.

Maar de Truienaars keerden niet zonder kleerscheuren terug naar huis. Zo zagen ze Taiga Hata al na iets minder dan een halfuur spelen uitvallen met een blessure aan de knie.

Hata en Juklerød onzeker voor wedstrijd tegen KAA Gent

Die liep hij op vanwege een contact met OHL-doelman Tobe Leysen. Hij is onzeker voor het duel van dit weekend tegen KAA Gent en dus wacht de club bang af.

Hata stond dit seizoen al iedere wedstrijd in de basis van Wouter Vrancken. Verder is ook Simen Juklerød onzeker voor de clash met de Buffalo's.

De flankverdediger liep afgelopen vrijdag een hamstringblessure op. Volgens Het Belang van Limburg zal er donderdag met de clubartsen gesproken worden over hoe het met hem verder moet.