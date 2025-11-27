Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing

Zware klap voor Jackers en Club Brugge: dit is het verdict na de zware botsing
Club Brugge verloor woensdagavond met 3-0 op het veld van Sporting Lissabon, maar het ergste nieuws kwam pas in de slotminuten. Doelman Nordin Jackers raakte geblesseerd en moest op een brancard het veld verlaten. Na de onderzoeken is het verdict heel zwaar.

Het incident gebeurde in de 94e minuut, toen Jackers geraakt werd op de borstkas. De precieze ernst van de blessure was toen nog niet duidelijk. 

Jackers werd onmiddellijk met pijn in de borststreek afgevoerd naar het ziekenhuis voor onderzoek. Coach Nicky Hayen lichtte toe: “De botsing had een grote impact op zijn borst. Hij is bij bewustzijn, maar voelde zich niet goed. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht om scans te ondergaan.”

Mignolet klaar om te starten?

Donderdag volgde het verdict: Jackers liep twee gebroken ribben op, zonder bijkomende schade. De medische staf verwacht dat hij ongeveer zes weken buiten strijd zal zijn.

Het is nog niet duidelijk wie Jackers tijdens zijn afwezigheid zal vervangen, al kan Simon Mignolet mogelijk sneller dan gepland weer in actie komen. De ervaren doelman zat deze week voor het eerst sinds lange tijd weer in de selectie, maar was aanvankelijk nog niet klaar om te spelen.

Lees ook... "Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horenClub Brugge zal de situatie nauwgezet opvolgen. De blessure van Jackers is een zware aderlating voor de verdediging van blauw-zwart, en de club zal later communiceren over de gevolgen voor de komende matchen.

 

