Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arsenal zette deze week vlot Bayern München opzij met 3-1 in de Champions League. Leandro Trossard startte in de basis bij de Gunners, maar moest nog voor de pauze naar de kant met een blessure. Mikel Arteta kwam vrijdag met een update over onze landgenoot.

Arsenal smeerde Bayern zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Timber scoorde de eerste Londense treffer op hoekschop. Het Duitse toptalent Lennart Karl maakte voor de pauze gelijk op een heerlijke assist van Olise. Trossard ging kort daarna naar de kant.

De thuisploeg duwde daarna door met treffers van Madueke (2-1) en Martinelli (3-1). Vincent Kompany en co, die hun eerste seizoensnederlaag leden, weten zo weer wat verliezen is.

Arteta heeft geruststellend nieuws

Mikel Arteta kwam vrijdag op zijn persconferentie met geruststellend nieuws. "Leandro ondergaat vandaag nog een test, we moeten bekijken hoe hij zich voelt", aldus Arteta, die meteen ook uitsluitsel gaf over de paraatheid van Trossard voor de topper tegen Chelsea.

"Het ziet er niet ernstig uit, dus we zullen moeten afwachten. Er is een kans dat hij beschikbaar zal zijn." Arsenal staat op kop in de Premier League met 29 punten. Chelsea is tweede op zes punten.

Trossard was dit seizoen al goed voor 16 optredens voor Arsenal. Daarin scoorde hij vijf keer en deelde hij ook vijf assists uit. Fraaie statistieken voor de Rode Duivel, die nog tot midden 2027 onder contract staat in het Emirates Stadium.