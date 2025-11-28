Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot kan vanavond een stevige kloof slaan met achtervolger FC Luik, maar doelman Nick Shinton kijkt vooral naar de rivalen boven hen. Toch is het vooral het interne verhaal van de Kielse club dat hem vertrouwen geeft.

Volgens Shinton gaat het mauve-wit niet toevallig zo goed dit seizoen. “We behaalden al dertig punten en zitten in een positieve lijn. Zowel thuis als uit zijn we sterk, zeker met onze supporters achter ons", klinkt het in GvA.

Maar het echte geheim zit volgens hem niet in statistieken of tactiek, wel in de groep zelf. “We hebben een complete kern die sterk aan elkaar hangt, met een goede mix van jonge en ervaren spelers.”

Die hechte band blijkt cruciaal. “We steunen elkaar als het eens minder gaat en zijn er voor elkaar. De samenhang tussen coaches en spelers, de communicatie en de band tussen beiden: dat is een van onze grootste sterktes.”

Vooral naar Beveren en Kortrijk kijken

Ook de sfeer speelt een rol. “We zijn altijd positief tegenover elkaar en maken veel plezier. Het is mijn taak om iedereen rustig te houden. We coachen elkaar en hebben een heel verbale groep.”

Shinton blijft intussen gefocust op het sportieve. “Luik op tien punten zetten zou mooi zijn, maar ik kijk vooral naar Beveren en Kortrijk. We kunnen op drie punten van Beveren komen.”