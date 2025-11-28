Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

Charles De Ketelaere was trefzeker én gaf een assist in de 0-3-zege van Atalanta tegen Frankfurt. Na de wedstrijd sprak hij bij de clubmedia, zichtbaar meer dan tevreden over zijn prestatie.

Deze overwinning betekent enorm veel voor zijn ploeg, die een moeilijke competitiestart kent in de Serie A en toch al zeven punten had in de Champions League voor deze match. "Het voelt fantastisch, zeker met de uiteindelijke zege. Het is heel goed dat we 3-0 konden uitlopen, ik denk dat het team deze overwinning echt nodig had."

Volgens hem was de zege volledig verdiend. "We brachten veel energie. In de eerste helft hadden wij kunnen scoren, maar zij ook. Toch denk ik dat wij de gevaarlijkste kansen hadden."

"We bleven ook in de tweede helft goed spelen, de goals waren belangrijk om de match in een definitieve plooi te leggen", gaat hij verder. De doelpunten vielen snel na elkaar: in de 60e, 62e en 65e minuut. CDK maakte het laatste doelpunt en gaf de assist voor de eerste treffer.

Charles De Ketelaere en grande forme avec l'Atalanta ! Le Diable Rouge s'est offert un but et une passe décisive lors de la victoire face à l'Eintracht Francfort (0-3). 💪🇧🇪 #FRAATA #RTLsports pic.twitter.com/e0sruCyPms — RTL sports (@RTLsportsbe) November 26, 2025

Atalanta staat er uitstekend voor in de Champions League-fase.

Hij werd zelfs uitgeroepen tot man van de match, maar voor hem telt vooral de stand. "Dit is belangrijk voor het klassement. We staan nu op 10 punten, dat is een grote stap vooruit. We hebben twee uitzeges geboekt tegen moeilijke tegenstanders in lastige stadions. Dat is heel belangrijk voor het team."

De volgende opdracht in de Champions League wordt er meteen eentje van formaat: Chelsea komt op dinsdag 9 december naar Italië.