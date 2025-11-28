DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

Volgens Het Nieuwsblad zijn DAZN en de Pro League in een krachtmeting verwikkeld. Het uitzenden van de Jupiler Pro League hangt af van een beslissing van CEPANI, het Brussels arbitragetribunaal.

Wat een stabiele samenwerking had moeten worden, mondt uit in een juridische strijd. DAZN, dat het moeilijk heeft op de Belgische markt, is er niet in geslaagd om de verwachte inkomsten uit tv-rechten te genereren, wat de situatie met de Pro League heeft verergerd.

DAZN heeft ervoor gekozen om door te gaan met uitzenden om de fans tevreden te houden. Maar de situatie is volgens Het Nieuwsblad fragiel. De Pro League heeft CEPANI gevraagd om in te grijpen en de streamingdienst te dwingen zijn financiële verplichtingen na te komen.

Wat betekent dat?

DAZN belooft dat de wedstrijden "tot het einde van het seizoen" te zien zullen zijn, maar laat doorschemeren dat de situatie snel kan veranderen. Het platform zegt dat het een andere formule zal aanbieden als de wedstrijden uit zijn aanbod zouden verdwijnen.

De clubs van de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League maken zich zorgen. Ze rekenen op het geld dat DAZN moet betalen en als die inkomsten verdwijnen, kunnen verschillende teams financieel in gevaar komen.

Het Belgische voetbal wordt dus uitgezonden, maar er is geen garantie dat dat zo blijft. De situatie kan de komende weken op elk moment veranderen.