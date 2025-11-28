DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

Lorenz Lomme
| Reageer
DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens Het Nieuwsblad zijn DAZN en de Pro League in een krachtmeting verwikkeld. Het uitzenden van de Jupiler Pro League hangt af van een beslissing van CEPANI, het Brussels arbitragetribunaal.

Wat een stabiele samenwerking had moeten worden, mondt uit in een juridische strijd. DAZN, dat het moeilijk heeft op de Belgische markt, is er niet in geslaagd om de verwachte inkomsten uit tv-rechten te genereren, wat de situatie met de Pro League heeft verergerd.

DAZN heeft ervoor gekozen om door te gaan met uitzenden om de fans tevreden te houden. Maar de situatie is volgens Het Nieuwsblad fragiel. De Pro League heeft CEPANI gevraagd om in te grijpen en de streamingdienst te dwingen zijn financiële verplichtingen na te komen.

Wat betekent dat?

DAZN belooft dat de wedstrijden "tot het einde van het seizoen" te zien zullen zijn, maar laat doorschemeren dat de situatie snel kan veranderen. Het platform zegt dat het een andere formule zal aanbieden als de wedstrijden uit zijn aanbod zouden verdwijnen.

De clubs van de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League maken zich zorgen. Ze rekenen op het geld dat DAZN moet betalen en als die inkomsten verdwijnen, kunnen verschillende teams financieel in gevaar komen.

Het Belgische voetbal wordt dus uitgezonden, maar er is geen garantie dat dat zo blijft. De situatie kan de komende weken op elk moment veranderen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

23:00
No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

21:20
Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

21:00
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

20:20
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
2
'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

20:00
1
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

19:25
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

18:20
Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

18:40
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

17:40
1
Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

18:00
2
KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

16:45
Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

17:20
Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
5
Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

16:15
2
DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

16:00
Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

15:30
1
Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

14:48
Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

15:45
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

14:20
5
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

13:30
9
🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

14:00
1
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

13:00
Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

13:15
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
1
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
12
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KV Mechelen - Standard: 0-1 sarah. sarah. over Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Luik FC: 3-0 -URKO -URKO over Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp Johnnie Walker Johnnie Walker over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden Dirk1897 Dirk1897 over Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen" Nelvafrel Nelvafrel over Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee Bryan Van Mieghem Bryan Van Mieghem over Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje ..... ..... over Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved