Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Westerlo en KAA Gent hielden elkaar afgelopen weekend op een 0-0 gelijkspel. Een fase vroeg in de wedstrijd zorgde voor heel wat ergernis bij Wesley Sonck. Die liet zijn emoties de vrije loop.

De blessureboeg van KAA Gent zit de laatste tijd al stevig vol. En ook tegen Westerlo viel er met Maksim Paskotsi opnieuw een speler uit. Hij had zich vroeg geblesseerd en moest na een kwartier aan de kant.

KAA Gent speelde minutenlang met een mannetje minder tegen Westerlo

Opvallend was dat de Buffalo’s daardoor tussen minuut 15 en 19 een paar minuten met een mannetje minder speelden. Een fase die Wesley Sonck ook zag. En die tot héél veel frustratie leidde bij de analist.

“Het was het toppunt van niet meedenken in situaties en uw coach daar laten staan als een pipo”, stak Sonck van wal in 90 Minutes. “Paskotsi was geblesseerd uitgevallen. Roef had de bal en hij trapt de bal niet buiten.”

Niemand denkt na volgens Wesley Sonck

“Er wordt een paar minuten gevoetbald en de bal gaat maar niet buiten. Er is geen enkele van die ploeg die denkt de bal buiten te shotten om met elf tegen elf te spelen. Waarom denkt niemand dat? Nee dus …”

“Ik versta dat niet. Ik versta het echt niet. Ben ik nu de dommerik of ben ik de persoon die vooruit denkt in deze situatie? Ik kan mij daar zo in opjagen. Denk eens twee seconden na en denk mee met uw coach.”