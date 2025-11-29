'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

RSC Anderlecht zet volop in op de toekomst. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij Jesus Penaloza, een 17-jarige centrale verdediger van Union Magdalena. Olivier Renard zou hem graag naar Neerpede brengen, maar er zijn kapers op de kust.

RSC Anderlecht zou volgens Zuid-Amerikaanse bronnen interesse hebben in Jesus Penaloza, een 17-jarige centrale verdediger van Union Magdalena. Vorige winter werd hij door zijn team van de U20 naar de A-kern overgeheveld.

Dit seizoen maakte hij al dertig minuten bij de A-kern, verdeeld over drie korte invalbeurten volgens Transfermarkt. Penaloza was onlangs nog actief op het WK U17 in Qatar. Daar haalde hij de zestiende finales tegen Frankrijk (2-0 nederlaag).

Jonge Colombiaan in de belangstelling van RSC Anderlecht

"Jesús Peñaloza (17) wordt gescout door het Mexicaanse Tijuana en het Belgische Anderlecht. Beide clubs hebben geïnformeerd naar zijn contract bij Union Magdalena, maar er zijn nog geen formele aanbiedingen gedaan."

"De jonge centrale verdediger staat nog tot december 2028 onder contract bij de club uit Santa Marta", klinkt het bij Mariano Olsen uit Colombia.

RSC Anderlecht moet dus ook de concurrentie aangaan met het Mexicaanse Tijuana. Of hij naar België zal komen gezien zijn langdurig contract zal dus nog moeten worden afgewacht.