Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Vincent Kompany en Bayern München nemen het zaterdag op tegen St. Pauli in de Bundesliga. In eigen land is Der Rekordmeister nog altijd ongeslagen.

Bayern staat nog altijd soeverein op kop in de Bundesliga. Het telt 31 punten, terwijl de bezoekers in de lage middenmoot vertoeven met 10 eenheden. Op papier een ongelijke strijd dus.

Na de nederlaag bij Arsenal, de eerste van het seizoen, willen Kompany en co opnieuw aanknopen met de zege. Toch verloopt de wedstrijd tegen St. Pauli, waar Alexander Blessin aan het roer staat, niet zoals verhoopt.

Bayern komt meteen op achterstand

Zo waren het de bezoekers uit Hamburg die in de zesde minuut op voorsprong kwamen. Hountondji scoorde de 0-1, een verrassende tussenstand in de Allianz Arena.

De naam Hountondji doet waarschijnlijk een belletje rinkelen. De aanvaller speelde eerder in 2025 voor Standard, op huurbasis van het Engelse Burnley. Hij speelde 18 keer voor de Rouches en was daarin goed voor 4 goals en 2 assists. Hountondji moest in de eerste helft wel al snel naar de kant.

Burnley leent de speler dit seizoen uit aan St. Pauli. Bij de Duitsers zit hij aan 3 doelpunten - nu dus 4 - in de Bundesliga. Afwachten of Bayern de scheve situatie nog kan rechtzetten.