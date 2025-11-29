Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar er is een begrotingsakkoord gemaakt bij de federale regering. En dat gaan de voetbalsupporters ook meteen geweten hebben de komende jaren.

Er is veel te doen dezer weken over het begrotingsakkoord voor 2026. Uiteindelijk is er een akkoord gevonden en dat zou geen goed nieuws zijn voor de voetbalsupporters en de voetbalclubs.

Btw op voetbaltickets van 6 naar 12 procent?

De btw op voetbaltickets zou namelijk stijgen van 6 naar 12 procent. Er is geen algemene btw-verhoging voorgesteld, maar wel eentje die op bepaalde zaken mikt en daar harder gaat belasten;

Daarbij zouden entertainment en sport worden aangepakt, waar de btw dus zou stijgen van 6 naar 12 procent als een en ander er ook effectief doorkomt binnen de regering en daarna het parlement.

45 euro meer per jaar voor een abonnement?

Voor abonnementen bij een sportclub zullen de prijzen dus stijgen, maar ook voor voetbalsupporters die nu naar een wedstrijden zouden gaan kijken. Het Laatste Nieuws becijferde dat iemand die nu 800 euro moet neertellen voor een seizoenskaart er volgend jaar dan 845 zou moeten neertellen.

De Pro League reageerde nog niet op de maatregelen. “We bestuderen de totaliteit van de maatregelen vooraleer we reageren”, klinkt het volgens de krant. Mogelijk later meer over de zaak.