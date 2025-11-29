Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

KRC Genk heeft geen al te lekkere heenronde achter de rug in de Jupiler Pro League. Op speeldag 15 werd verloren van KV Mechelen, waardoor er werd afgeklokt op een schamele 20 op 45 en een gedeelde zevende plaats.

De thuisnederlaag tegen KV Mechelen kwam hard aan voor de Limburgers, die op meer hadden gehoopt van hun heenronde. Bovendien staan ze momenteel niet in de top-6 en pakten ze in eigen huis amper 8 punten uit zeven wedstrijden.

Analisten schrikken van de rapportpunten van KRC Genk

“Ik schrok wel van die 20 op 45”, opende Gilles De Coster de debatten bij 90 Minutes. “Ze hadden natuurlijk evengoed niet kunnen verliezen tegen KV Mechelen.”

De analisten vonden het geen slechte wedstrijd van Genk, maar zien ook meteen het grote probleem. “Ze hebben één groot probleem: ze maken allemaal geen goal”, aldus Sam Kerkhofs.

Problemen voorin én achterin voor KRC Genk

Al zijn er met Tuur Dierckx en Filip Joos ook analisten die op de verdediging wijzen. Daarbij wordt door Joos ook naar Matte Smets gewezen: “Hij is de verdediger waarvan de tegenstanders weten dat hij elke match een foutje maakt. Dan moet je dat afstraffen.”

“We hebben dat ooit ook over Kompany gezegd over minder foutjes maken, dus het kan wel goed komen. Smets heeft de kwaliteiten, maar hij heeft ook angst volgens mij”, is de analist streng.