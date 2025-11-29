Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang

Lorenz Lomme
| Reageer
Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne zal nog even aan de kant staan. Onze landgenoot kampt opnieuw met een hamstringblessure, maar dat weerhoudt hem er niet van om cadeautjes uit te delen aan ploegmaats.

De Bruyne raakte geblesseerd na een strafschop in de gewonnen topper tegen Inter. De ernst van de blessure was meteen duidelijk en de Rode Duivel zal zijn terugkeer maken in 2026.

Ondertussen blijft Napoli aardig meedraaien bovenin de Serie A, al moet het momenteel wel AC Milan en AS Roma voor zich dulden in de stand. Noa Lang komt ondertussen ook steeds meer in het stuk voor in Zuid-Italië.

Lang krijgt cadeautje van De Bruyne

Lang komt de laatste weken meer aan spelen toe en scoorde onlangs ook zijn eerste goal voor Napoli. Tegen Atalanta lang hij met een treffer mee aan de basis van een 3-1 overwinning.

Ondertussen laat Lang zich ook nog altijd gelden naast het veld. De Nederlander is naast voetballer ook rapper en met succes. Zijn laatste nummer, 'Matcha Coco', werd ondertussen al meer dan 13 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Dat moet gevierd worden, dacht ploegmaat De Bruyne, zien we op TikTok. De Belg had een mooie plaat in petto voor Lang om 10 miljoen streams te vieren. Die laatste was daar duidelijk heel blij mee. Bekijk de leuke beelden hieronder.

@stefano.boggia0 Consegna speciale per Noa Lang da parte di Kevin De Bruyne 💙 #NoaLang #kevindebruyne #regalo #Napoli #ForzaNapoliSempre ♬ suono originale - SteNa1926
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

09:30
Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

09:30
Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

09:00
Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

08:40
Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

08:21
Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

08:00
4
Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

07:40
Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

07:20
Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

07:00
Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

23:00
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Reactie

🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten

23:48
6
No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

22:30
Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

21:00
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
2
Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

21:40
'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

21:20
2
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

20:20
'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

20:00
1
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
3
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

19:25
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

18:40
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

18:20
Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

18:00
3
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

17:40
1
Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

17:20
Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
6
KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

16:45
Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

16:15
2
DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

16:00
Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

15:45
Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

15:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bart weet het Bart weet het over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Canard-i Canard-i over 'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder' Canard-i Canard-i over Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja" TIGERMANIA TIGERMANIA over Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje Essevee for ever Essevee for ever over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach André Coenen André Coenen over Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit ontleder ontleder ontleder ontleder over KV Mechelen - Standard: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved