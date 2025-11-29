Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang

Kevin De Bruyne zal nog even aan de kant staan. Onze landgenoot kampt opnieuw met een hamstringblessure, maar dat weerhoudt hem er niet van om cadeautjes uit te delen aan ploegmaats.

De Bruyne raakte geblesseerd na een strafschop in de gewonnen topper tegen Inter. De ernst van de blessure was meteen duidelijk en de Rode Duivel zal zijn terugkeer maken in 2026.

Ondertussen blijft Napoli aardig meedraaien bovenin de Serie A, al moet het momenteel wel AC Milan en AS Roma voor zich dulden in de stand. Noa Lang komt ondertussen ook steeds meer in het stuk voor in Zuid-Italië.

Lang krijgt cadeautje van De Bruyne

Lang komt de laatste weken meer aan spelen toe en scoorde onlangs ook zijn eerste goal voor Napoli. Tegen Atalanta lang hij met een treffer mee aan de basis van een 3-1 overwinning.

Ondertussen laat Lang zich ook nog altijd gelden naast het veld. De Nederlander is naast voetballer ook rapper en met succes. Zijn laatste nummer, 'Matcha Coco', werd ondertussen al meer dan 13 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Dat moet gevierd worden, dacht ploegmaat De Bruyne, zien we op TikTok. De Belg had een mooie plaat in petto voor Lang om 10 miljoen streams te vieren. Die laatste was daar duidelijk heel blij mee. Bekijk de leuke beelden hieronder.