Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Het Japanse duo Takahiro Akimoto en Takuma Ominami voelt zich na respectievelijk twee en anderhalf jaar helemaal thuis bij OH Leuven. De nederlaag tegen STVV bleef evenwel zwaar hangen, zeker omdat daar zoveel landgenoten op het veld stonden.

Op het oefencomplex vertellen ze, met hulp van een tolk, hoe vlot hun leven in Leuven intussen loopt. Akimoto woont er met zijn vrouw, Ominami alleen, al helpt het dat ze vlak bij elkaar leven en geregeld samen eten.

De twee carpoolen dagelijks naar training. Vooral Akimoto moest wennen aan het Belgische verkeer: niet langer links rijden, overal fietsers en vooral veel rode lichten. Ook de verkeersborden waren in het begin even puzzelen, zegt hij in Het Nieuwsblad.

De konbini's worden het meest gemist

Voor hun komst naar België kenden ze elkaar enkel als tegenstanders in Japan. Toch bleken de verschillen tussen hun thuissteden Utsunomiya en Nagoya beperkt, net zoals Leuven, Brussel en Brugge volgens Akimoto niet zo van elkaar verschillen.

De match tegen STVV, met zes Japanners aan de aftrap, gaf extra motivatie maar geen punten. Verliezen van landgenoten was zuur en liet een wrange nasmaak achter.

Lees ook... Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"›Wat ze het meest missen uit Japan? De konbini’s: supermarkten die dag en nacht alles aanbieden. Toch blijft de sfeer goed. Ze lachen wat af, Akimoto krijgt een plaagstootje als “crapuul”, en zijn sprongkracht – het geheim verklapt hij niet – blijft een van zijn opvallendste troeven.