Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Louis Patris strijdt om een basisplaats bij Union SG. Zal hij daar meer succes hebben dan bij Anderlecht, dat hij morgen in de derby weer ontmoet?

Twee jaar geleden verruilde Louis Patris OH Leuven voor RSC Anderlecht. Met die transfer was 3,5 miljoen euro gemoeid. Toch speelde de flankverdediger weinig in het Lotto Park en startte hij slechts 11 keer in de basis. Nu hij bij Union speelt, blikt Patris bij de RTBF terug op zijn seizoen in de schaduw van Killian Sardella.

"Ik heb gemengde gevoelens over Sporting, want na een volledig seizoen bij Leuven kwam ik naar Anderlecht met het idee om daar in de basis te staan... en uiteindelijk heb ik veel op de bank gezeten. Dat was mentaal moeilijk", geeft hij toe.

Geen tijd om een plaats te veroveren

Patris schuwt de zelfkritiek niet. "In de eerste wedstrijd bij Union maakte ik een fout bij een doelpunt en daarna haalde ik het vereiste niveau niet, zowel op training als in wedstrijden. Het is dus een beetje mijn schuld. Killian Sardella nam mijn plaats in en deed het heel goed. Maar ik denk dat als ik beter had gepresteerd, ik langer mijn kans had gekregen."

Toch had hij graag wat meer vertrouwen gekregen van toenmalig Anderlecht-coach Brian Riemer: "De coach heeft me niet de tijd gegeven om me aan te passen. De sfeer in de club was ook niet wat ik zocht: ik speel liever bij clubs met een meer familiale sfeer. Hier bij Union weet ik dat nieuwe spelers altijd de tijd krijgen om de werkwijze van de club onder de knie te krijgen en zich in het team te integreren."

Lees ook... Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen? ›In het Dudenpark zal Patris vooral meer regelmaat aan de dag moeten leggen om Anan Khalaili naar de bank te verwijzen. "Ik moet constanter presteren en mijn aanvalsspel verbeteren, vooral mijn kopspel. Het kostte ons aan het einde van de wedstrijd tegen Atlético Madrid een doelpunt. Ik ben een voormalige vleugelspeler, maar ik moet nog steeds werken aan mijn doelgerichtheid: als ik alleen voor het doel sta, ben ik zo bang om te missen dat ik liever een pass geef."