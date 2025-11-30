De derde helft 📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel

De nieuwe kerststal op de Grote Markt in Brussel zorgt voor een storm van reacties. Politici, culturele stemmen en zelfs Rode Duivel Thomas Meunier uiten kritiek op de gezichtsloze figuren die dit jaar het tafereel vormen.

Een opvallend ontwerp

In plaats van de klassieke gipsen beelden zijn Maria, Jozef, Jezus en de Drie Koningen dit jaar uitgevoerd in gerecycleerd textiel en zonder gelaatstrekken. Het project, getiteld Étoffes de la Nativité, werd ontworpen door kunstenares Victoria-Maria en gerealiseerd door Atelier By Souveraine uit Vorst.

De reacties zijn fel. Afgelopen weekend werd zelfs het hoofd van het kindje Jezus gestolen. De roep om terug te keren naar een traditionele kerststal klinkt steeds luider. Thomas Meunier liet zich eveneens horen: “We hebben de bodem bereikt en blijven graven”, liet de Rode Duivel op X horen.

Politieke druk

De Franstalige liberalen van MR startten een online petitie onder de slogan: “Geef ons onze kerststal en onze kerstmarkt terug!” Volgens hen zijn de figuren een “eerbetoon aan zombies” en een belediging voor tradities.

Ondanks de kritiek blijft burgemeester Philippe Close achter het project staan. “Ik hou van deze kerststal. Ik sta erachter, ik neem hiervoor de verantwoordelijkheid en ik deins niet terug.” Ook de deken van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal bevestigde opnieuw zijn steun voor de artistieke keuze.

De kans dat er nog iets zal veranderen lijkt ondertussen bijzonder klein geworden. Afwachten, maar veel zal er normaal niet gebeuren, zoveel is duidelijk.

