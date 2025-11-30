Rik De Mil spreekt klare taal na onnodig gelijkspel van Charleroi: "Dat missen we"

Charleroi bleef tegen La Louvière steken op een scoreloos gelijkspel. Trainer Rik De Mil gaf na afloop een analyse van het duel en benadrukte de nood aan efficiëntie.

Analyse van het duel

De wedstrijd tussen Charleroi en La Louvière eindigde zonder doelpunten. Ondanks een solide defensieve organisatie kon Charleroi het overwicht niet omzetten in een overwinning. “Dit is toch een ontgoocheling”, zei De Mil bij Sporza. Het team liet weinig kansen toe, maar de afwerking ontbrak.

In de eerste helft waren er volgens de trainer te veel technische fouten. Toch was de inzet duidelijk aanwezig. “Defensief was het goed, we hebben bijna niks weggegeven.” Daarmee onderstreepte hij dat de organisatie achterin standhield, maar dat de precisie in balbehandeling tekortschiet.

Seizoenspatroon en efficiëntie

De Mil benadrukte dat het duel een weerspiegeling is van het bredere seizoen. “We laten goede dingen zien, de groep werkt hard, maar we missen dat killerinstinct.” Het team toont inzet en intensiteit, maar de beslissende factor ontbreekt.

Het duel tegen La Louvière was bovendien een derby, wat de intensiteit nog verhoogde. Ondanks die context had Charleroi voldoende kansen om het verschil te maken. De trainer wees op het belang van efficiëntie.

“Maar als je onze kansen ziet en zelf bijna niks weggeeft, dan moet je deze wedstrijd winnen”, ging de Mil verder. Daarmee legde hij de nadruk op het benutten van mogelijkheden, een aspect dat volgens hem cruciaal is voor de rest van het seizoen.

Vooruitblik

De Mil besloot met een duidelijke boodschap: “We blijven daaraan werken, want het is de sleutel voor de rest van ons seizoen”, besloot hij. De focus ligt op het verbeteren van de afwerking en het ontwikkelen van het noodzakelijke killerinstinct.