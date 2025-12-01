🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

Verschrikkelijke taferelen in de Challenger Pro League het afgelopen weekend. In de wedstrijd tegen Jong Genk zag Olympic Charleroi zijn verdediger Kenny Beyissa geblesseerd uitvallen met een voetbreuk.

Afgelopen zondag zorgden Jong Genk en Olympic Charleroi voor spektakel in de Challenger Pro League. Er vielen in totaal zeven doelpunten. De bezoekers uit Henegouwen stonden aan het begin van de tweede helft met 3-1 achter, maar wonnen nog met 3-4.

Maar de overwinning van Charleroi werd overschaduwd door een fase met Kenny Beyissa. Die raakte kort voor de rust zwaar geblesseerd in Geel.

Beyissa brak zijn voet

Na een stevige botsing met Jong Genk-speler Christian Akpan bleef Beyissa kronkelend van de pijn op de grond liggen. Zijn teamgenoten, maar ook Akpan zelf, waren geschokt door de blessure van Beyissa, die bij de fase zijn voet brak.

De international uit de Centraal-Afrikaanse Republiek (ex-Virton) werd kermend van de pijn op een brancard afgevoerd. Het Laatste Nieuws bevestigt dat het om een breuk gaat. Opvallend: de scheidsrechter zag geen overtreding in het contact.

Beyissa is een onbetwiste basisspeler bij Olympic Charleroi. De Henegouwse club doet het voorlopig niet goed dit seizoen en staat voorlaatste op drie punten van het trio Seraing, Jong Genk en RSCA Futures.