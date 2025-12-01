Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"
Foto: © photonews

Adriano Bertaccini stond na de zware derbyzege tegen Union zichtbaar uitgeput voor de pers. "Ik ben kapot. De ploeg heeft enorm veel gelopen", zei hij, opluchting en trots tegelijk in zijn stem.

Volgens de flankaanvaller had Anderlecht zich volledig moeten leegknokken om de drie punten thuis te houden. “We moesten onszelf fysiek overtreffen, maar we hebben een goede match gespeeld.”

Union voerde na de rust de druk fors op, en dat voelde ook Bertaccini. “In de tweede helft hadden we het moeilijk door de hoge druk van Union. We moesten achteruit, maar we hebben goed geantwoord.”

De paarse-witte organisatie blijft indruk maken. “We hebben nu drie matchen op rij een clean sheet behaald. Oké, we winnen telkens maar met 1-0, maar het belangrijkste zijn de drie punten.”

Goeie herinneringen aan Genk

Het Lotto Park speelde opnieuw een duidelijke rol. “We hebben de steun van het publiek gevoeld. We willen onze reeks van 12 op 12 verderzetten.”

Lees ook... Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem datMet de beker in aantocht verschuift de focus meteen naar Genk. “Er komt nu een belangrijke bekermatch aan tegen Genk. Ik heb daar goede herinneringen van bij de beloften, dus ik heb wel iets te tonen nu.”

Anderlecht
Union SG
Adriano Bertaccini

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

