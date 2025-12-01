Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lierse is niet te spreken over de beslissing van Mauro Lenaerts om voor een transfer naar KV Mechelen te kiezen. De club laat weten de transfer te betreuren en neemt nu kordaat actie.

De 18-jarige aanvaller, die nog onder een jeugdcontract bij Lierse speelde, wordt op non-actief gezet voor de resterende weken van 2025. Lenaerts zal dus tijdelijk niet in actie komen voor zijn huidige club.

Het is officieel nog niet de wintertransferperiode, maar afspraken kunnen al gemaakt worden. KV Mechelen heeft proactief gehandeld en de eerste wintertransfer van de Jupiler Pro League afgerond.

Lierse zet Mauro Lenaerts op non-actief

Lenaerts moet nog medische tests ondergaan bij Mechelen voordat hij definitief kan aansluiten. Als die slagen, verhuist de jonge spits vanaf 1 januari naar de Maneblussers.

Lierse benadrukt dat Lenaerts juist de afgelopen maanden steeds belangrijker werd voor het eerste elftal. De club betreurt het vertrek, zeker nu hij aan een sterke reeks bezig was met doelpunten in competitie en Beker van België.

Het statement van Lierse

Lees ook... 'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'Het bestuur en het management van Lierse heeft kennis genomen van het feit dat Mauro Lenaerts maandag medische testen zal afleggen bij KV Mechelen. Mauro zal bijgevolg niet meer meetrainen bij Lierse.

Na weken onderhandelen waarbij talrijke professionele en privégesprekken met Mauro Lenaerts en zijn entourage werden gevoerd, heeft Mauro Lenaerts gemeld dat hij de stap wil zetten naar KV Mechelen. Lierse betreurt deze beslissing.

Het is zo dat Mauro na goede trainingsarbeid begin dit seizoen een amateurcontract heeft gekregen begin oktober dat vooral prestatiegericht is. Er was toen zeer veel dankbaarheid dat deze stap kon gezet worden. Dat is trouwens een traject dat we met al onze jeugdspelers proberen afleggen.

Er zijn meerdere jeugdspelers die ook succesvol dit traject hebben afgelegd en zo profvoetballer zijn kunnen worden bij Lierse. Na zijn wedstrijd op KV is er echter contact gezocht door Mauro en zijn entourage met KV Mechelen.

Uiteraard evolueren we constant hoe het spelersbudget wordt ingezet en we doen dit naar best vermogen. Midden november hebben we duidelijk gemaakt dat Mauro een lange termijn profcontract (2,5 jaar + optie) kon tekenen bij Lierse. Inhoudelijk en financieel hebben we op dit voorstel nooit een reactie gekregen. We hebben wel verschillende malen gesprekken gevoerd met de entourage maar zonder in te willen gaan op het voorstel. Deze week was er nog een meeting gepland.

 

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KV Mechelen
Lierse SK
Mauro Lenaerts

Meer nieuws

'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

11:00
7
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

15:30
Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

15:15
Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

14:15
2
Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

13:45
1
Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

13:15
Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

14:00
Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

13:30
4
Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

13:00
'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

12:20
Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

12:41
RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

11:50
Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

12:00
🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

11:10
Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

11:40
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
3
"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Opinie

"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

06:40
1
KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

10:45
Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

07:40
Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

10:30
8
Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

10:00
Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

09:30
6
🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

09:00
5
Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

08:40
13
Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

08:20
Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

08:00
22
🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

07:20
3
Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

06:20
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

06:00
Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

05:30
Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

23:30
Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

22:40
📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

23:00
David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Reactie

David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

22:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 15
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KAA Gent KAA Gent
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-3 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 3-4 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Seraing Seraing 1-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst GeertL GeertL over Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Deinge Deinge over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" DKMA DKMA over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Crisis loert om de hoek" Impala Impala over Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..." FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen cartman_96 cartman_96 over Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG Soloria Soloria over Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved