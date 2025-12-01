Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

Lierse is niet te spreken over de beslissing van Mauro Lenaerts om voor een transfer naar KV Mechelen te kiezen. De club laat weten de transfer te betreuren en neemt nu kordaat actie.

De 18-jarige aanvaller, die nog onder een jeugdcontract bij Lierse speelde, wordt op non-actief gezet voor de resterende weken van 2025. Lenaerts zal dus tijdelijk niet in actie komen voor zijn huidige club.

Het is officieel nog niet de wintertransferperiode, maar afspraken kunnen al gemaakt worden. KV Mechelen heeft proactief gehandeld en de eerste wintertransfer van de Jupiler Pro League afgerond.

Lierse zet Mauro Lenaerts op non-actief

Lenaerts moet nog medische tests ondergaan bij Mechelen voordat hij definitief kan aansluiten. Als die slagen, verhuist de jonge spits vanaf 1 januari naar de Maneblussers.

Lierse benadrukt dat Lenaerts juist de afgelopen maanden steeds belangrijker werd voor het eerste elftal. De club betreurt het vertrek, zeker nu hij aan een sterke reeks bezig was met doelpunten in competitie en Beker van België.

Het statement van Lierse

Lees ook... 'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'›Het bestuur en het management van Lierse heeft kennis genomen van het feit dat Mauro Lenaerts maandag medische testen zal afleggen bij KV Mechelen. Mauro zal bijgevolg niet meer meetrainen bij Lierse.

Na weken onderhandelen waarbij talrijke professionele en privégesprekken met Mauro Lenaerts en zijn entourage werden gevoerd, heeft Mauro Lenaerts gemeld dat hij de stap wil zetten naar KV Mechelen. Lierse betreurt deze beslissing.

Het is zo dat Mauro na goede trainingsarbeid begin dit seizoen een amateurcontract heeft gekregen begin oktober dat vooral prestatiegericht is. Er was toen zeer veel dankbaarheid dat deze stap kon gezet worden. Dat is trouwens een traject dat we met al onze jeugdspelers proberen afleggen.

Er zijn meerdere jeugdspelers die ook succesvol dit traject hebben afgelegd en zo profvoetballer zijn kunnen worden bij Lierse. Na zijn wedstrijd op KV is er echter contact gezocht door Mauro en zijn entourage met KV Mechelen.

Uiteraard evolueren we constant hoe het spelersbudget wordt ingezet en we doen dit naar best vermogen. Midden november hebben we duidelijk gemaakt dat Mauro een lange termijn profcontract (2,5 jaar + optie) kon tekenen bij Lierse. Inhoudelijk en financieel hebben we op dit voorstel nooit een reactie gekregen. We hebben wel verschillende malen gesprekken gevoerd met de entourage maar zonder in te willen gaan op het voorstel. Deze week was er nog een meeting gepland.