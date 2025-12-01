Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stanley Menzo is niet langer de bondscoach van Suriname. Het kleine Zuid-Amerikaanse land, dat uitkomt in de CONCACAF-zone, is nochtans nog maar twee wedstrijden verwijderd van het Wereldkampioenschap van volgende zomer in de VS, Canada en Mexico.

Het is een verrassende beslissing van Stanley Menzo: terwijl Suriname slechts twee wedstrijden verwijderd is van het WK 2026 en in maart volgend jaar de intercontinentale play-offs speelt, heeft de 62-jarige Nederlandse bondscoach besloten zijn functie neer te leggen.

Stanley Menzo legt zijn functie neer bij Suriname

Menzo, die in maart 2024 aan het roer kwam van Suriname, vindt dat hij zijn taak niet heeft volbracht door de directe kwalificatie voor het WK te missen. "Na een grondige evaluatie van de laatste internationale periode en in overleg met algemeen manager Brian Tevreden, heb ik besloten mijn functie als bondscoach van Suriname neer te leggen", verklaart hij in een verklaring overgenomen door de Telegraaf.

"In maart beleeft onze ploeg de belangrijkste internationale break in zijn geschiedenis. Een moment waarop we alles moeten inzetten om de droom van het Surinaamse volk te verwezenlijken", voegt Menzo toe. "Een droom waarin we allemaal geloven en die ik haalbaar acht. Ik denk dat het het juiste moment is om een stap opzij te doen. Ik wens de spelers, de staf en de leiding veel geluk, kracht en succes in deze laatste beslissende fase."

Suriname treedt aan tegen Bolivia (en Irak?) zonder Stanley Menzo

Suriname neemt het op tegen Bolivia in de halve finales van de intercontinentale play-offs. Als het deze eerste hindernis overwint, moet het kleine land, gelegen in Zuid-Amerika maar spelend in de CONCACAF-zone vervolgens Irak verslaan, dat rechtstreeks is geplaatst voor de finale op basis van hun FIFA-ranking.

Stanley Menzo is een bekende naam in de Jupiler Pro League. Van 1996 tot 1999 verdedigde deze voormalige doelman de kleuren van Lierse, waarmee hij in 1997 de titel behaalde en in 1999 een beker won. Hij keerde terug naar het Lisp als coach in het seizoen 2013-2014.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Suriname
Lierse SK
Stanley Purl Menzo

Meer nieuws

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

07:20
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

06:20
"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Opinie

"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

06:40
Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

06:00
Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

05:30
Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

23:30
Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

22:40
📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

23:00
David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Reactie

David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

22:20
3
Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

21:56
3
Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Reactie

Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

21:47
4
Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst Reactie

Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

21:38
"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

22:00
📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel De derde helft

📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel

21:50
3
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

21:13
Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken De derde helft

Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken

21:20
En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

21:00
7
Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

20:29
🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

20:30
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

20:00
Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone Reactie

Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone

19:35
Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Reactie

Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven

19:13
1
Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

19:30
2
Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel" Reactie

Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel"

19:00
📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

19:00
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

18:00
Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen Reactie

Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen

18:15
2
"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

18:30
Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

00:00
Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

17:57
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

17:30
Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Reactie

Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg

17:15
5
'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

17:30
4
"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge Reactie

"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge

16:25
29

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 15
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 1-2 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KAA Gent KAA Gent
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-3 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 3-4 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Seraing Seraing 1-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel lucas lucas over En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten" Nelvafrel Nelvafrel over David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" FC BRUGES FC BRUGES over Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg André Coenen André Coenen over Anderlecht - Union SG: 1-0 TatstOn TatstOn over Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen Joe Joe over 📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel Supremepony Supremepony over 'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse' marc van de poel marc van de poel over Club Brugge - Antwerp: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved