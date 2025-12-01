Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Stanley Menzo is niet langer de bondscoach van Suriname. Het kleine Zuid-Amerikaanse land, dat uitkomt in de CONCACAF-zone, is nochtans nog maar twee wedstrijden verwijderd van het Wereldkampioenschap van volgende zomer in de VS, Canada en Mexico.

Het is een verrassende beslissing van Stanley Menzo: terwijl Suriname slechts twee wedstrijden verwijderd is van het WK 2026 en in maart volgend jaar de intercontinentale play-offs speelt, heeft de 62-jarige Nederlandse bondscoach besloten zijn functie neer te leggen.

Stanley Menzo legt zijn functie neer bij Suriname

Menzo, die in maart 2024 aan het roer kwam van Suriname, vindt dat hij zijn taak niet heeft volbracht door de directe kwalificatie voor het WK te missen. "Na een grondige evaluatie van de laatste internationale periode en in overleg met algemeen manager Brian Tevreden, heb ik besloten mijn functie als bondscoach van Suriname neer te leggen", verklaart hij in een verklaring overgenomen door de Telegraaf.

"In maart beleeft onze ploeg de belangrijkste internationale break in zijn geschiedenis. Een moment waarop we alles moeten inzetten om de droom van het Surinaamse volk te verwezenlijken", voegt Menzo toe. "Een droom waarin we allemaal geloven en die ik haalbaar acht. Ik denk dat het het juiste moment is om een stap opzij te doen. Ik wens de spelers, de staf en de leiding veel geluk, kracht en succes in deze laatste beslissende fase."

Suriname treedt aan tegen Bolivia (en Irak?) zonder Stanley Menzo

Suriname neemt het op tegen Bolivia in de halve finales van de intercontinentale play-offs. Als het deze eerste hindernis overwint, moet het kleine land, gelegen in Zuid-Amerika maar spelend in de CONCACAF-zone vervolgens Irak verslaan, dat rechtstreeks is geplaatst voor de finale op basis van hun FIFA-ranking.

Stanley Menzo is een bekende naam in de Jupiler Pro League. Van 1996 tot 1999 verdedigde deze voormalige doelman de kleuren van Lierse, waarmee hij in 1997 de titel behaalde en in 1999 een beker won. Hij keerde terug naar het Lisp als coach in het seizoen 2013-2014.