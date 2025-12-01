Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

DAZN heeft het contract met de Pro League eerst ten einde laten komen, en vervolgens de beëindiging opgeschort. Het Belgische voetbal zit nog steeds in onzekerheid, een sporteconoom laat er geen twijfel over bestaan.

De beslissing van DAZN om het contract met de Pro League te laten eindigen heeft het Belgische voetbal op zijn kop gezet. De Pro League heeft het CEPANI ingeschakeld om de zender te verplichten zijn verplichtingen na te komen tot het einde van het seizoen. Voorlopig heeft DAZN ingestemd... maar "tot nader order."

Uitzendrechten zijn essentieel

Niemand weet wat DAZN van plan is, noch hoe lang dit "nader order" zal duren. De uitzendrechten zijn essentieel, voor de zichtbaarheid van de competitie en voor het economische voortbestaan van een groot deel van de clubs.

In De Morgen slaat sporteconoom Trudo Dejonghe alarm. Hij waarschuwt: "Het zal noodzakelijk zijn om tot een akkoord te komen. Zonder de televisierechten zouden meerdere clubs zeer snel failliet gaan." Voor hem zijn de tv-rechten een essentiële pijler.

De beperkingen van de Jupiler Pro League?

Dejonghe wijst op de beperkingen van de competitie. Het play-offsysteem heeft volgens hem "meerdere spannende momenten" opgeleverd. Hij herinnert eraan dat "vorig seizoen zeven van de acht wedstrijden voorafgaand aan de start van de play-offs nog van belang waren." Maar hij vindt dat deze pieken de rest niet verdoezelen: te veel wedstrijden zonder inzet, te weinig spanning, wat de Pro League moeilijk verkoopbaar en moeilijker te volgen maakt.

Zijn conclusie is onverbiddelijk: "In mijn omgeving praat bijna niemand meer over het Belgisch voetbal, wat veelzeggend is. Het Belgische voetbal is aan het vervagen." Hij vertelt dat hij afgelopen zondag in het stadion was en dat hij "geen enkele speler van het andere team kende."