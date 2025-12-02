Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie
Foto: © photonews
Olivier Deschacht, recordhouder qua wedstrijden voor Anderlecht, gelooft dat de club dit seizoen mag dromen van de titel. "Tuurlijk mag Anderlecht dromen van de titel! Wanneer je wint tegen Gent, Standard, Club Brugge en Union, zou het gek zijn om iets anders te denken", zegt hij.

Volgens Deschacht blijven de spelers en staf aan Neerpede wel met beide voeten op de grond. “Besnik Hasi was de eerste om te zeggen dat deze overwinningen slechts kleine stapjes vooruit zijn. Ze moeten dat bevestigen”, benadrukt de ex-verdediger bij Sudinfo. De coach heeft volgens Deschacht duidelijk gemaakt dat succes nog geen garantie biedt voor het behalen van de titel.

Deschacht wijst op de belangrijke rol van de wintermercato. “Ik hoop dat ze nog twee versterkingen halen: een echte spits en een ervaren centrale verdediger. Dat zou het verschil kunnen maken in de titelstrijd”, zegt hij.

Volgens hem is dit misschien het seizoen om weer volop mee te doen voor de prijzen. “Union en Brugge zijn, ook al presteren ze soms goed in Europa, momenteel niet op hun topniveau. Dat kan een kans voor Anderlecht zijn.”

Juiste versterkingen = mooie campagne

Deschacht prijst de huidige resultaten van de ploeg, maar benadrukt dat ambitie moet worden gekoppeld aan realistische keuzes. “Met twaalf op twaalf mag je dromen, maar het is belangrijk dat de club haar positie verstevigt met gerichte aankopen.”

Met de titel nog in zicht en enkele cruciale versterkingen in het vizier, lijkt Anderlecht volgens Deschacht klaar om dit seizoen opnieuw in de top mee te draaien. “Als de juiste spelers komen, kan dit een mooie campagne worden,” besluit hij.

