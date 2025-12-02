Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"
Foto: © photonews
Na overwinningen tegen Club Brugge en Union lijkt Anderlecht de juiste formule te hebben gevonden om mee te strijden voor de titel. Toch blijven er volgens het panel van 90 minutes twijfels over het niveau van paars-wit. 

Vorig seizoen haalde Anderlecht tegen topploegen zoals Club, Union en Genk amper 1 op 36. Dit seizoen zette paars-wit die reeks stop door zowel Club als Union te verslaan. In de Brusselse derby moest Anderlecht wel opnieuw hard werken om de voorsprong vast te houden, maar dat lijkt te lukken, tot tevredenheid van de fans.

“Niemand bij Anderlecht praat over champagnevoetbal", vertelt Joos. “Dat is het zeker niet. Het voetbal is Spa Reine, maar het kan ook lekker zijn.” Het spel is dus degelijk en werkmanachtig, maar effectief genoeg om te winnen.

Een belangrijke factor voor de positieve indruk bij het publiek is 17-jarige Nathan De Cat. “De match die De Cat speelt, filtert het ongenoegen bij het publiek", legt Joos uit. “Zonder hem en Bertaccini win je die matchen niet.” Steven Defour vult aan dat supporters nu genoegen nemen met het spel omdat het resultaat goed is en het jonge talent indruk maakt.

Zonder De Cat en Bertaccini wint Anderlecht die matchen niet

De sterke organisatie van Anderlecht blijkt ook uit de acht clean sheets na 16 wedstrijden. Ondanks dat staat paars-wit momenteel vijf punten achter de leider en slechts één punt achter Club Brugge. Analist Sam Kerkhofs ziet de ploeg als een “eenogige” die misschien kan meedoen, maar waarschuwt dat Genk achter hen veel sterker is.

Lees ook... 't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'Het panel is het erover eens dat Anderlecht nog geen echte titelkandidaat is. “In het land der blinden hebben die twee ploegen boven Anderlecht een ooglapje", zegt Joos. Wesley Sonck wijst op de Europese belasting voor Club en Union, maar Joos waarschuwt dat Anderlecht ook een slecht blok kan meemaken: “Er kan altijd een 5 op 15 volgen.”

