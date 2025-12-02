Analyse Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

Club Brugge beschikt nog altijd over de beste basiself van het land, maar dat is tegelijkertijd het grootste probleem van de ploeg. Nicky Hayen heeft simpelweg te weinig opties om te variëren, vooral wanneer er blessures zijn of wanneer hij tactisch wil schakelen.

Hierdoor wordt de kern voortdurend onder druk gezet. De blessure van Kyriani Sabbe legt een duidelijk probleem bloot op de rechterflank. Hayen moet nu terugvallen op Jorne Spileers, een speler die moeilijk kan overlappen met de vleugelaanvaller en daardoor minder offensieve impulsen kan geven. Dat beperkt niet alleen de aanvalsmogelijkheden, maar zet ook meer druk op de centrale verdedigers en het middenveld.

Hayen probeert, maar het draait verkeerd uit

Tegen Antwerp probeerde Hayen een twee-spitsensysteem met Tresoldi en Vermant. Om dit systeem te laten werken, liet hij Forbs en Tzolis van kant wisselen om meer voorzetten te krijgen. Daardoor ontzegde hij hen echter hun belangrijkste wapens: snijden naar binnen en zelf het spel maken of afmaken. 

Daarnaast wordt Hayen beperkt door interne keuzes en selectiebeleid. Spelers zoals Gustaf Nilsson, die deze winter mag vertrekken, komen nauwelijks aan bod. Hugo Vetlesen krijgt sporadisch een paar minuten in het veld. Zij zijn de meest evaren jongens op de bank. De overige invallers zijn jonge talenten, maar niet allemaal klaar voor het hoogste niveau, waardoor Hayen vaak genoopt is om zijn basiself door te laten spelen. Daar kan je moeilijk op bouwen.

Nilsson en Vetlesen zijn amper nog in beeld

Het gevolg is dat de kern praktisch alle wedstrijden moet afwerken, wat een zware belasting vormt over het seizoen. Bovendien zijn de spitsen die Hayen gebruikt geen echte afmakers. Sportief directeur Dévy Rigaux stelt dat dit bewust zo is, omdat de nadruk bij Club ligt op collectief spel. Toch lijkt het collectieve aspect momenteel minder sterk en minder stabiel dan in voorgaande jaren. Je hoort Vincent Kompany ook niet klagen dat hij een spits heeft die er elke match minstens eentje inlegt?

De ervaring op de bank is beperkt. Wanneer een wedstrijd niet loopt zoals gehoopt, heeft Hayen weinig mogelijkheden om het tij te keren. Centraal achterin is er nog enige stabiliteit dankzij de beschikbaarheid van Brandon Mechele (32) en Joel Ordóñez (21). Op de flanken is de situatie echter verzwakt. Seys werd naar links geschoven, waardoor Sabbe nu basisspeler is op rechts. 

Blessuregevoelige backs

Sabbe en Bjorn Meijer (22) zijn bovendien blessuregevoelig, wat de kwetsbaarheid van Club verder benadrukt. Wanneer zij uitvallen, moet Hayen terugvallen op Hugo Siquet (23) of Jorne Spileers (20), spelers die eerder al te licht werden bevonden.

Het beperkte aantal ervaren alternatieven, samen met jonge en onzekere invallers, maakt het moeilijk voor Hayen om flexibel te zijn en wedstrijden te kantelen wanneer dat nodig is. De 'smalle' selectie dreigt zo de sterkte van de ploeg onder druk te zetten gedurende het seizoen.

Club Brugge

