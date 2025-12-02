Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Zondag voerde de FOD Binnenlandse Zaken identiteitscontroles uit aan de Cegeka Arena tijdens KRC Genk-OH Leuven. Volgens supportersfederatie OSV missen deze maatregelen hun doel en roept de organisatie de vrees voor een 'Big Brother'-toestand op.

Een groot deel van de harde kern volgde de wedstrijd uit protest thuis op tv. De controverse kwam niet onverwacht. OSV-woordvoerder Bart Teuwen legt in HBvL uit dat de overheid in samenspraak met de Pro League wil voorkomen dat abonnementen worden doorgegeven. Elke toeschouwer moet daarom zijn ticket én identiteitskaart tonen. In de toekomst zouden ook Itsme en biometrische technieken zoals handpalm- en gezichtsherkenning kunnen worden gebruikt.

Volgens Teuwen gaat het echter om een disproportionele maatregel. “Het probleem is dat dit alles nefast is voor de fanbeleving. Personen met stadionverbod zijn gekend en worden zwaar gestraft als ze toch aanwezig zijn. De acties zijn te rigide en missen hun effect.”

Abonnement doorgeven blijft omslachtig

De Pro League en de clubs voeren de controles voort, maar proberen supporters vooraf te informeren. Bij KRC Genk werden fans gewaarschuwd, maar het doorgeven van abonnementen blijft omslachtig. De nationale supportersfederatie voert daarom het debat met de Pro League en Binnenlandse Zaken, waarbij ook kleinere uitvakken en andere thema’s aan bod komen.

Internationaal ligt het issue ook gevoelig. Teuwen verwijst naar Duitsland, waar supporters zelfs de straat opgingen om te protesteren tegen strengere veiligheidsmaatregelen in stadions. De controverse is dus geen Belgisch fenomeen.

Bij STVV bereiden ze zich voor op hun thuismatch tegen Club Brugge. Het blijft onduidelijk of de FOD daar aanwezig zal zijn, maar het controlebeleid blijft voorlopig zoals voorheen: steekproefsgewijs identiteitskaarten controleren.