Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5846

De situatie rond Simon Mignolet bij Club Brugge blijft aanleiding geven tot discussie. Analist Stef Wijnants gaf zijn visie en benadrukte dat de keuzes rond de doelman vragen oproepen.

Onzekerheid na blessure

Simon Mignolet, voormalig keeper van Liverpool en meermaals bekroond in België, werd na een blessure opnieuw opgesteld. Na de eerste helft volgde alweer een vervanging. “Bij de situatie rond Simon Mignolet heb ik een vreemd gevoel”, zegt analist Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Er klopt volgens Wijnants iets niet, zeker als je weet hoe maniakaal Mignolet bezig is met zijn lichaam. “Dan is het vreemd dat iemand met zoveel ervaring en beroepsernst na een blessure 45 minuten in de goal staat en vervolgens weer vervangen wordt — zogezegd uit voorzorg. Dat wringt aan alle kanten.”

De analist stelt dat er meerdere vragen openblijven. “Was hij niet helemaal fit? Had hij wel moeten spelen? Wil hij te snel bewijzen dat ze zijn aflopende contract moeten verlengen? Wil hij te graag tonen dat hij op zijn 37ste nog altijd incontournable is voor de Belgische top? Is dat wat hem nu drijft?” De vragen blijven onbeantwoord…

Oorzaak ligt veel dieper

Naast de fysieke toestand speelt ook de interne concurrentie een rol. Mignolet deelt de positie van doelman met Nordin Jackers, wat volgens Wijnants invloed heeft. “Wat vaststaat is dat heel dat gedoe met de beurtrol met Jackers hem geraakt heeft”, klinkt het bij de analist.

Lees ook... Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoordHet aflopende contract van Mignolet vormt een bijkomende factor. Club Brugge zou niet geneigd zijn de huidige voorwaarden te behouden. Wijnants merkte op dat dit begrijpelijk is, maar dat de club duidelijkheid moet bieden over de toekomst.

De analist besluit dat de manier waarop de terugkeer van Mignolet werd aangepakt vragen oproept. “Als hij niet klaar was om 90 minuten te spelen, wie beslist dan dat hij zo snel na zijn blessure toch aan een wedstrijd start? Ik hou er een vreemd gevoel aan over”, klinkt het.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Club Brugge
Simon Mignolet

Meer nieuws

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

15:30
Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

12:20
2
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
6
Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

15:00
1
Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

14:40
STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

14:30
4
Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

14:20
2
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

13:00
'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

13:00
1
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

12:30
Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

12:00
2
162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

11:20
8
Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

11:00
1
Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

10:30
3
Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
4
Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

07:20
6
Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

09:00
2
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
35
Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

08:40
2
Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

08:20
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

01/12
13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

07:40
10
Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
1
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
1
🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

06:00
Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

23:00
2
Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

22:30
2
Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
1
Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

18:00
1
OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

22:00
3
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk André Coenen André Coenen over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei BuffaloVince BuffaloVince over 162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup BuffaloVince BuffaloVince over 'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen' Nelvafrel Nelvafrel over Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood" FCB vo altijd FCB vo altijd over Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet) cartman_96 cartman_96 over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved