Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

De situatie rond Simon Mignolet bij Club Brugge blijft aanleiding geven tot discussie. Analist Stef Wijnants gaf zijn visie en benadrukte dat de keuzes rond de doelman vragen oproepen.

Onzekerheid na blessure

Simon Mignolet, voormalig keeper van Liverpool en meermaals bekroond in België, werd na een blessure opnieuw opgesteld. Na de eerste helft volgde alweer een vervanging. “Bij de situatie rond Simon Mignolet heb ik een vreemd gevoel”, zegt analist Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Er klopt volgens Wijnants iets niet, zeker als je weet hoe maniakaal Mignolet bezig is met zijn lichaam. “Dan is het vreemd dat iemand met zoveel ervaring en beroepsernst na een blessure 45 minuten in de goal staat en vervolgens weer vervangen wordt — zogezegd uit voorzorg. Dat wringt aan alle kanten.”

De analist stelt dat er meerdere vragen openblijven. “Was hij niet helemaal fit? Had hij wel moeten spelen? Wil hij te snel bewijzen dat ze zijn aflopende contract moeten verlengen? Wil hij te graag tonen dat hij op zijn 37ste nog altijd incontournable is voor de Belgische top? Is dat wat hem nu drijft?” De vragen blijven onbeantwoord…

Oorzaak ligt veel dieper

Naast de fysieke toestand speelt ook de interne concurrentie een rol. Mignolet deelt de positie van doelman met Nordin Jackers, wat volgens Wijnants invloed heeft. “Wat vaststaat is dat heel dat gedoe met de beurtrol met Jackers hem geraakt heeft”, klinkt het bij de analist.

Het aflopende contract van Mignolet vormt een bijkomende factor. Club Brugge zou niet geneigd zijn de huidige voorwaarden te behouden. Wijnants merkte op dat dit begrijpelijk is, maar dat de club duidelijkheid moet bieden over de toekomst.

De analist besluit dat de manier waarop de terugkeer van Mignolet werd aangepakt vragen oproept. “Als hij niet klaar was om 90 minuten te spelen, wie beslist dan dat hij zo snel na zijn blessure toch aan een wedstrijd start? Ik hou er een vreemd gevoel aan over”, klinkt het.