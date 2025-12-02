Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Besnik Hasi heeft op zijn persconferentie na de zege tegen Union een opmerkelijke uitspraak gedaan die wat in de marge verdwenen is. De Kosovaar heeft van zijn bestuur directieven meegekregen die de clubkas aanbelangen.

Hasi zondag toen hem gevraagd werd naar de titelambities van Anderlecht: "Het is nog te vroeg om daarover te spreken. We hebben slechts een kleine stap gezet. Voor mij is het belangrijkste dat we beter doen dan vorig seizoen, dat we progressie blijven maken en... dat we meerwaarde creëren op onze spelers, want afgelopen zomer konden we amper iets verkopen."

Duranville was een quasi verplichte verkoop

Het is de bevestiging dat het bestuur niet blij was met enkel de verkoop van Jan-Carlo Simic en waardoor Kasper Dolberg noodgedwongen moest worden verkocht. Anderlecht heeft de voorbije jaren nog in zo'n positie gezeten toen Julien Duranville na een handvol matchen bij de A-ploeg ten gelde moest worden gemaakt. Hetzelfde met Sebastiaan Bornauw.

Olivier Renard weet het ook: zijn portefeuille hangt grotendeels af van wat hij kan verkopen. Dat er nog vier spelers  - Rits, Ashimeru, Foket en Flips - op Neerpede rondlopen die er geen toekomst meer hebben, die veel kosten en amper doorverkoopwaarde hebben, is een doorn in het oog van het bestuur.

Anderlecht heeft 33 spelers voor de A-ploeg onder contract staan, maar in de zomer kwam er niemand aankloppen voor Verschaeren, Stroeykens of N'Diaye. Om Nilson Angulo niet voor een habbekrats te moeten verkopen, werd gekozen om Dolberg naar Ajax te laten gaan. 

Anderlecht wil Nathan De Cat langer houden, maar er moet wel verkocht worden

Om komende zomer Nathan De Cat niet na één seizoen de deur te zien uitwandelen, moet er op andere spelers meerwaarde gecreëerd worden. Op Angulo is dat inmiddels gelukt en er wordt al druk naar hem gevraagd. Hasi heeft met hem al één speler die straks flink wat miljoenen extra zal opleveren afgeleverd.

Intussen houdt hij ook Stroeykens en Verschaeren in de rotatie zodat hun marktwaarde degelijk blijft. Jongens als Saliba, Bertaccini en Camara - waar stevig in geïnvesteerd werd - zullen hun prijs ook zien stijgen. Olivier Renard ziet het graag gebeuren, want hij kreeg veel kritiek begin dit seizoen dat er amper één van zijn transfers in de basis stond.

Intussen zijn dat er vier of zelfs vijf en ze hebben allemaal een meerwaarde. Na de vier zeges op rij hebben zowel Hasi als Renard een hoop krediet gewonnen bij hun bestuur. Sportief maar ook financieel gezien. Je wil straks immers in een deftige onderhandelingspositie staan en niet aan tafel zitten terwijl ze aan de andere kant weten dat je moet verkopen...

