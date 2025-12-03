Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent
Foto: © photonews

Woensdagavond neemt Cercle Brugge het in de Beker van België op tegen KAA Gent. Voor Hannes Van der Bruggen blijft dat nog altijd een zeer bijzonder duel. Hij heeft uiteraard een verleden bij De Buffalo's.

Het is ondertussen al bijna een decennium geleden dat Hannes Van der Bruggen bij KAA Gent speelde, maar oude liefde roest niet. "Het blijft bijzonder om tegen KAA Gent te spelen", aldus de kapitein van Cercle Brugge.

Cercle Brugge wil stunten tegen KAA Gent

De 32-jarige defensieve middenvelder wil woensdagavond voor een stuntje zorgen tegen zijn ex-ploeg. Een bekermatch is volgens hem dan ook altijd op het scherpst van de snee.

"Uiteraard is de competitie essentieel, maar vorig jaar merkten we in de Conference League ook al dat je in zo'n duels net ietsje vrijer speelt. Ondanks onze rangschikking brengen we heus niet zo'n slecht voetbal. Het is vooral soms een zaak van een tikkeltje geluk", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Is KAA Gent een echte bekerploeg?

Van der Bruggen merkt wel op dat hij eigenlijk niemand meer kent van bij KAA Gent - tenzij Leonardo Lopes van bij Cercle Brugge. Ooit bezorgde hij Gent mee de titel, nu wil hij dus winnen voor zijn nieuwe ploeg.

Lees ook... "Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?"Gent is ook een echte bekerploeg, dus ze gaan die wedstrijd tegen ons serieus nemen. We moeten vooral focussen op onze eigen prestaties, dat is al moeilijk genoeg. Gent werd een paar weken geleden nog genoemd als ploeg die in de lift zat ..."

Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

