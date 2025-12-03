Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

Hoewel de waarde van de kern niet de pieken van 2018 zal bereiken, hebben de Duivels nog steeds meerdere spelers om het verschil te maken. Vanuit Engeland gezien worden drie van hen in het bijzonder verwacht.

Binnen iets meer dan zes maanden valt het startschot voor het WK. Om het evenement voor te bereiden, heeft The Athletic een lijst gepresenteerd van 100 spelers om in de gaten te houden met het oog op het toernooi. Drie Belgen worden genoemd: Kevin De Bruyne is de enige in de top 10 (9e), gevolgd door Thibaut Courtois (26e) en Jérémy Doku (55e).

"De gloriedagen van de gouden generatie van België zijn misschien voorbij, maar De Bruyne blijft een van de beste middenvelders ter wereld. De enige vraag is of hij fit genoeg is. Als De Bruyne op tijd in vorm komt, kan hij nog steeds een belangrijke rol spelen", schrijft het Engelse medium over KDB.

Nog steeds kwaliteit in de kern van de Rode Duivels

Thibaut Courtois wordt ook zeer verwacht: "Elk team heeft een topkeeper nodig. Courtois heeft zes titels gewonnen met drie clubs in Engeland en Spanje. De beste doelman ter wereld? Hij staat niet op onze lijst, maar als we een keeper moesten kiezen die we graag de finale zouden zien spelen, is er geen reden om Courtois niet te kiezen."

Wat betreft Jérémy Doku wordt niet alleen de vooruitgang bij Manchester City benadrukt: "Hij heeft zich de laatste jaren bewezen bij de Rode Duivels. Doku behoort tot de nieuwe generatie, samen met spelers als De Ketelaere en Trossard, en talenten als Fofana. Ze zijn misschien niet zo bekend als Eden Hazard en Dries Mertens, maar ze zouden net zo effectief kunnen zijn."

De top-10:

1. Kylian Mbappé (Frankrijk)

2. Erling Haaland (Noorwegen)

3. Lamine Yamal (Spanje)

4. Harry Kane (Engeland)

5. Pedri (Spanje)

6. Jude Bellingham (Engeland)

7. Vinicius Junior (Brazilië)

8. Lionel Messi (Argentinië)

9. Kevin De Bruyne (België)

10. Gianluigi Donnarumma (Italië)