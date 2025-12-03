Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

Jan Vertonghen stopte afgelopen zomer als profvoetballer, maar blijft niet ver van het voetbalmilieu. De voormalige Rode Duivel start binnenkort een drie maanden durende stage bij de KBVB om zich verder te verdiepen in management en beleid.

Jan Vertonghen na vorig seizoen als profvoetballer, maar hij zal wel actief blijven in de voetbalwereld. Dat werd helemaal duidelijk nadat de KBVB dinsdag communiceerde dat hij er stage zal lopen.

De voormalige verdediger volgt een opleidingstraject om voormalige topspelers kennis te laten maken met de verschillende geledingen van het voetbal, met een bijzondere focus op management, beleid en governance.

Vertonghen duikt de voetbalwereld opnieuw in bij de KBVB

Nu zal hij drie maanden stage lopen bij de Belgische voetbalbond, waar Vincent Mannaert hem onder zijn vleugels neemt. Dit moet hem helpen met het UEFA MIP-programma. Bij de KBVB legde Vertonghen al kort uit waarom hij deze keuze maakte.

"Na een carrière van bijna twintig jaar neem ik nu bewust de tijd om mij verder bij te scholen en voeling te blijven houden met het voetbalmilieu. Het UEFA MIP-programma is een unieke kans om mijn ervaring te verdiepen en breder te kijken dan het veld", zegt de ex-Anderlecht-speler.

"Ik wil de KBVB en in het bijzonder Vincent Mannaert bedanken voor de mogelijkheid om binnen het nieuwe sportieve beleid mee te kijken en te leren", besluit Vertonghen, die vanaf januari in Tubeke zal werken.