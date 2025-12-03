Reactie KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters

KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters
De supporters van KV Mechelen hebben een belangrijke beslissing genomen: ze zullen donderdag dan toch afzakken naar het Zwarte Land. KVM gaat in de beker op bezoek bij Charleroi.

Eerst zag het ernaar uit dat het langs Mechelse zijde tot een supportersboycot ging komen, omdat Charleroi slechts 400 plekken beschikbaar stelde en amper 7 supportersbussen de verplaatsing mochten maken. Nadat hiermee gedreigd werd, stond Charleroi dan toch 600 toeschouwers in het uitvak en de komst van 12 bussen toe.

De geelrode aanhang zal dus vertegenwoordigd zijn bij deze bekermatch. Trainer Fred Vanderbiest begrijpt zeker de initiële problematiek. "Natuurlijk ben ik zeer blij dat de supporters er in Charleroi zullen bij zijn. We krijgen nu 600 plaatsen: dat is misschien nog niet veel. Als je aan KV Mechelen een uitvak met 1500 plaatsen beschikbaar stelt in de Beker van België, is dat ook uitverkocht."

Vanderbiest blij dat gezond verstand zegeviert

Hij vindt wel dat het uiteindelijke compromis positief bekeken moet worden. "Toch is 600 plaatsen al meer dan 400 plaatsen en is het heel wat beter dan niets. Ik ben heel blij dat het gezond verstand zegegevierd heeft. Als we naar Charleroi moeten en we hebben in een bekermatch een leeg uitvak..." Dat zou toch heel erg wrang aanvoelen.

Het zou een beeld teweeg brengen dat atypisch is in vergelijking met waar bekervoetbal voor zou moeten staan. "Ik ga niet zeggen dat hun aanwezigheid ons de kwalificatie gaat opleveren, maar supporters zijn altijd belangrijk voor deze club." In de beker misschien nog wel een tikkeltje belangrijker dan in een modale uitmatch in de competitie.

Fans KV Mechelen donderdag aanwezig

Vanderbiest weet dat KV Mechelen altijd op de steun van de aanhang kan rekenen en dat zal donderdag dus niet anders zijn. "Sowieso is het uitvak voor onze fans meestal uitverkocht, of het nu om een competitiematch of een cupmatch gaat." 

Volg KV Mechelen - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (07/12).

