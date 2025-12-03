Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

RSC Anderlecht is volop bezig met een revival. De voorbije weken werd gewonnen van Club Brugge én Union SG. Na een paar zware seizoenen lijken ze zo minstens qua resultaat alvast de wind in de zeilen te hebben.

Vorig seizoen haalde Anderlecht tegen topploegen zoals Club, Union en Genk amper 1 op 36. Dan doen ze het dit seizoen veel beter met overwinningen tegen eerst Club Brugge en afgelopen weekend Union SG.

Sam Kerkhofs is blij met hoe het gaat bij RSC Anderlecht

Als ze in de Beker van België nu ook nog eens Genk zouden kunnen kloppen is hun trilogie meteen helemaal vervolledigd. En dan mogen ze misschien écht gaan mikken op de top-3 of misschien wel nog meer.

"Ik ben zeer blij met RSC Anderlecht", aldus een gelukkige Sam Kerkhofs in de studio van 90 Minutes. "Ik denk wel dat we tevreden mogen zijn met hoe het loopt."

RSC Anderlecht maakt indruk, maar is er nog niet

"Union en Club Brugge zijn de beste ploegen van de voorbije jaren. Het was niet goed en veel minder dan de match tegen Club Brugge, maar we kunnen de punten wel binnentrekken. Dat is een verschil met vorige jaren."

Lees ook... Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?›"Het is niet makkelijk om tegen dit Anderlecht te spelen. Die verdienste geef ik ze wel. Dat we nu voor de titel zouden gaan? Dat is toch nog wat vroeg misschien ..."