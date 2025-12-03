Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

Lorenz Lomme
| Reageer
Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De naam Emmanuel Emegha (22) doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. De Nederlander speelde enkele seizoenen geleden voor Antwerp, maar daar maakte hij geen grote indruk. Tegenwoordig gaat het hard voor Emegha, die nu wel een misstap begaat en daar voor gestraft wordt.

Antwerp haalde Emegha in de winter van 2022 binnen door 2 miljoen euro te betalen voor de toenmalige speler van Sparta Rotterdam. Een groot succes werd de samenwerking niet. Emegha kwam slechts één keer in actie en scoorde niet. De speler verkaste de zomer van datzelfde jaar naar Sturm Graz, waar hij zijn carrière nieuw leven inblies met 10 goals in 36 wedstrijden.

Dat lokte de interesse van RC Strasbourg, dat 13 miljoen euro neertelde voor de speler. In Frankrijk is Emegha een ware sensatie. Hij scoorde al 30 goals in 71 wedstrijden voor Strasbourg en mocht daardoor zelfs al zijn debuut maken voor Oranje. Ondertussen werd hij ook al doorverkocht aan Chelsea.

Emegha maakt het te bont

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want Emegha wordt nu geschorst voor de wedstrijd tegen Toulouse door zijn club. Strasbourg legt in een communiqué uit waarom. "Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van het recente gebrek aan respect van de speler voor de waarden, verwachtingen en regels van de club", klinkt het op de clubwebsite.

"Racing bevestigt opnieuw zijn toewijding aan de essentiële principes van voorbeeldigheid en respect voor het collectief." Strasbourg voegt toe dat de speler na de wedstrijd opnieuw in de kern opgenomen zal worden. Volgens de Franse krant L'Équipe heeft de schorsing te maken met enkele vreemde uitspraken van Emegha.

Die zei nadat hem verteld werd dat de zege tegen Lille op 9 november - waarin hij twee keer scoorde - de eerste was tegen een topclub, dat dat te maken had met zijn afwezigheid (door blessureleed) tegen AS Monaco, PSG, Lyon en Rennes. Hij vertelde ook eens dat hij dacht dat Straatsburg in Duitsland lag. De speler kwam al met excuses op Instagram. "Ik accepteer en begrijp de schorsing", zegt Emegha, die wel toevoegt dat woorden soms verkeerd geïnterpreteerd worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Strasbourg
Emanuel Emegha

Meer nieuws

Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

23:25
KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf Reactie

KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf

23:35
Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

23:18
Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

21:00
Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

23:00
🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

22:45
2
KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

22:32
Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

22:31
Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

22:23
Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

22:30
STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

20:20
Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

22:00
Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

21:20
DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

19:00
"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

20:00
Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

17:40
1
🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

19:40
"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

19:20
Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

18:40
1
Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

18:25
2
Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

18:20
FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

18:00
Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

17:30
"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos De derde helft

"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos

17:20
Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

17:00
Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

16:30
2
Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

16:15
Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

16:00
5
Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

15:30
9
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

14:40
Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

12:20
9
'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

14:20
10
Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:30
1
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
4
Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

14:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 14
Metz Metz 0-1 Rennes Rennes
Monaco Monaco 1-0 PSG PSG
Paris FC Paris FC 1-1 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 2-2 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-2 Stade Brestois Stade Brestois
Lorient Lorient 3-1 Nice Nice
Angers Angers 1-2 RC Lens RC Lens
Le Havre Le Havre 0-1 Lille OSC Lille OSC
Lyon Lyon 3-0 Nantes Nantes

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over OH Leuven - Club Brugge: 1-2 roeienongt roeienongt over Antwerp - STVV: 3-3 Swakke25 Swakke25 over 🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cercle Brugge - KAA Gent: 1-3 roeienongt roeienongt over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' Demogorgon Demogorgon over Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge" Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Zulte Waregem: 2-1 Standard 2.0 Standard 2.0 over Cercle Brugge - Standard: - Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand Joe Joe over "Dan ga ik naar de rechtbank": advocaat van Stijn Stijnen is wel heel duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved