Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

De naam Emmanuel Emegha (22) doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. De Nederlander speelde enkele seizoenen geleden voor Antwerp, maar daar maakte hij geen grote indruk. Tegenwoordig gaat het hard voor Emegha, die nu wel een misstap begaat en daar voor gestraft wordt.

Antwerp haalde Emegha in de winter van 2022 binnen door 2 miljoen euro te betalen voor de toenmalige speler van Sparta Rotterdam. Een groot succes werd de samenwerking niet. Emegha kwam slechts één keer in actie en scoorde niet. De speler verkaste de zomer van datzelfde jaar naar Sturm Graz, waar hij zijn carrière nieuw leven inblies met 10 goals in 36 wedstrijden.

Dat lokte de interesse van RC Strasbourg, dat 13 miljoen euro neertelde voor de speler. In Frankrijk is Emegha een ware sensatie. Hij scoorde al 30 goals in 71 wedstrijden voor Strasbourg en mocht daardoor zelfs al zijn debuut maken voor Oranje. Ondertussen werd hij ook al doorverkocht aan Chelsea.

Emegha maakt het te bont

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want Emegha wordt nu geschorst voor de wedstrijd tegen Toulouse door zijn club. Strasbourg legt in een communiqué uit waarom. "Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van het recente gebrek aan respect van de speler voor de waarden, verwachtingen en regels van de club", klinkt het op de clubwebsite.

"Racing bevestigt opnieuw zijn toewijding aan de essentiële principes van voorbeeldigheid en respect voor het collectief." Strasbourg voegt toe dat de speler na de wedstrijd opnieuw in de kern opgenomen zal worden. Volgens de Franse krant L'Équipe heeft de schorsing te maken met enkele vreemde uitspraken van Emegha.

Die zei nadat hem verteld werd dat de zege tegen Lille op 9 november - waarin hij twee keer scoorde - de eerste was tegen een topclub, dat dat te maken had met zijn afwezigheid (door blessureleed) tegen AS Monaco, PSG, Lyon en Rennes. Hij vertelde ook eens dat hij dacht dat Straatsburg in Duitsland lag. De speler kwam al met excuses op Instagram. "Ik accepteer en begrijp de schorsing", zegt Emegha, die wel toevoegt dat woorden soms verkeerd geïnterpreteerd worden.