Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot slaagde er deze week niet in om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Croky Cup. De Mannekes verloren thuis met 1-2 van La Louvière, maar veranderen het geweer al meteen van schouder, zo blijkt.

Beerschot hoopte op een ouderwetse bekeravond op Het Kiel, maar de Wolven wilden niet meewerken. Pape Moussa Fall bracht de bezoekers net voor het halfuur op voorsprong.

Diezelfde Fall deed dat kunstje net voor rust nog eens over: 0-2. Beerschot stond nu wel voor een erg moeilijke opdracht. Arnold Vula scoorde in de extra tijd nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam de thuisploeg niet.

La Louvière was razend efficiënt

"Frustrerende wedstrijd, we zaten goed in de match en je weet dat je tegen La Louvière geen karrenvracht aan kansen gaat krijgen", vertelde Lukas Van Enoo achteraf bij Sporza.

"Jammer dat het avontuur hier stopt. Voor ons is de competitie nu wel belangrijker, maar je wilt hier thuis gewoon winnen", aldus Van Eenoo, die de fans zo wel een duidelijke boodschap meegeeft. Beerschot zal er alles aan doen om de promotie te bewerkstelligen.

Dat werd ook bevestigd na de wedstrijd. "We mikken op een groter doel dit seizoen", klonk het bij Ryan Sanusi, opgetekend door Het Nieuwsblad. De concurrentie in de Challenger Pro League is zo gewaarschuwd.