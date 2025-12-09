'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

Julien Duranville, de negentienjarige Belgische flankspeler van Borussia Dortmund, lijkt dichter bij een vertrek te staan. Zijn situatie bij de Duitse club wordt steeds moeilijker en meerdere ploegen tonen interesse.

Situatie bij Dortmund

Duranville sloot zich in januari 2023 aan bij Borussia Dortmund. Sindsdien kreeg hij weinig kansen in het eerste elftal. Zijn trainer Niko Kovac zou hem niet volledig genegen zijn, wat de kans op een transfer vergroot.

Naast Werder Bremen wordt nu ook Borussia Mönchengladbach genoemd als potentiële nieuwe club, zo meldt Transferfeed. Beide ploegen zouden mogelijkheden zien om de jonge Belg speelminuten te geven. Daarnaast circuleert het idee van een terugkeer naar Anderlecht, waar hij eerder actief was.

In het huidige seizoen kwam Duranville twee keer in actie in de Regionalliga West. Tijdens die wedstrijden leverde hij één assist. Voor de Belgische U21-ploeg verzamelde hij vier selecties en wist hij één keer te scoren.

Marktwaarde

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige waarde 8,5 miljoen euro. Dit cijfer weerspiegelt zowel zijn leeftijd als zijn potentieel, ondanks de beperkte speeltijd bij Dortmund. Clubs die hem willen aantrekken moeten rekening houden met deze waardering.

Een overstap naar een andere Duitse ploeg zou hem meer kansen kunnen bieden om zich verder te ontwikkelen. De interesse van meerdere clubs toont dat hij nog steeds aanzien geniet op de markt.

