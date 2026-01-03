Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Arsenal kwam vandaag op het veld van Bournemouth in actie in de Premier League. De Gunners pakten de drie punten, maar wel niet zonder de nodige moeite.

De Gunners gingen op bezoek bij Bournemouth, maar hadden het niet onder de markt bij The Cherries. Evanilson bracht de thuisploeg al na tien minuten op voorsprong na een foute pas van Gabriel.

De bezoekers reageerden vrijwel meteen via diezelfde Gabriel, die zijn fout meteen rechtzette: 1-1. Dat was meteen ook de ruststand in het Vitality Stadium van Bournemouth, waar de tweede helft meer vuurwerk in petto had.

Declan Rice scoort dubbelklapper

Declan Rice had geen zin in puntenverlies voor Arsenal en bewees dat met de 1-2 na een lage schuiver in de hoek. De Engelse international zorgde dik een kwartier later ook voor de 1-3.

Boeken toe, zou je denken, maar dat was buiten Kroupi gerekend: 2-3. In de slotfase hield Arsenal het hoofd koel en zo zet het City op zeven punten. Guardiola en co komen morgen thuis in actie tegen Chelsea.



Aston Villa is nu tweede, op zes punten van de Londenaren. De Villans wonnen eerder vandaag op het veld van Nottingham Forest.