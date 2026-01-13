"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

Foto: © photonews

KV Kortrijk staat er sportief goed voor in de Challenger Pro League. De voorsprong voor de promotieplekken is aanzienlijk, toch blijft voorzichtigheid de leidraad. De sportieve leiding benadrukt dat het traject nog lang niet afgerond is.

Stand van zaken in de promotiestrijd

De club noteert een ruime marge op de derde plaats, maar volgens Nils Vanneste is de situatie allerminst beslist. “Zeker niet, we pretenderen niks”, klinkt het in Het Nieuwsblad. De sportief directeur wijst op de concurrentie die in beweging blijft en op het feit dat meerdere teams nog versterkingen voorbereiden.

Vanneste benadrukt dat Lommel stevig oprukt en dat ook andere ploegen nog investeringen plannen. “Ik verwacht dat ze er wat geld tegenaan zullen gooien”, zegt hij over KAS Eupen, nu die overgenomen zijn door PSG.

“En Beerschot zal ook nog transfers doen. Ik had wel niet verwacht dat we nu al negen punten voorsprong zouden hebben”, gaat hij verder. Daarnaast wijst hij op de jonge spelersgroep van Kortrijk, die nog met drukmomenten te maken krijgt. De huidige voorsprong verrast hem, maar verandert niets aan de nuchtere aanpak.

Structuur achter het transferbeleid

Het transferwerk van Kortrijk wordt breed geprezen. De club werkt met een compacte foutenmarge dankzij doorgedreven data-analyse. “We hebben een goede scoutingcel en werken met heel veel data”, klinkt het.


De nadruk ligt op spelers die zowel sportief als persoonlijk binnen de clubcultuur passen. Binnen dat proces speelt scout Robby Van Thuyne een centrale rol. Zijn technische kennis en beschikbaarheid vormen volgens Vanneste een belangrijke troef.

