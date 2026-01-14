Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"
De terugkeer van Paul Pogba op de voetbalvelden verloopt niet zoals gehoopt. De algemeen directeur van AS Monaco, Thiago Scuro, gaf woensdag een stand van zaken over de situatie.

Sébastien Pocognoli heeft helaas nog niet vaak beroep kunnen doen op Paul Pogba, die het moeilijk heeft om opnieuw aan spelen toe te komen. De wereldkampioen van 2018 maakte op 22 november zijn debuut voor AS Monaco met een invalbeurt tegen Stade Rennais. Daarna volgden nog twee korte invalbeurten in de daaropvolgende competitiewedstrijden, maar sindsdien bleef het stil.

Paul Pogba kampt met een kuitblessure. Een stevige tegenvaller voor AS Monaco, dat ervan uitging hem vanaf eind december als basisspeler te kunnen inzetten. Zou die situatie kunnen leiden tot een contractbreuk? "Er staan veel clausules in zijn contract en daar kan ik niets over vrijgeven", benadrukt Thiago Scuro volgens L’Équipe.

Een plan dat helaas niet werkt. "Het is duidelijk dat het revalidatieprogramma dat we voor hem hadden uitgestippeld niet verloopt zoals gehoopt. Iedereen blijft hard werken om oplossingen te vinden. We zijn allemaal teleurgesteld dat hij het zo moeilijk heeft om ritme op te doen en minuten te maken. We moeten onze plannen voortdurend aanpassen aan de omstandigheden."

AS Monaco laat Paul Pogba niet vallen

De club blijft in hem geloven. "Zoals jullie weten heeft hij niets ernstigs, enkel een aantal kleinere kwaaltjes op verschillende plaatsen. We blijven vechten om hem zo snel mogelijk terug op het veld te krijgen, zoals we afgelopen zomer hebben afgesproken. De relatie tussen Paul en de club is zeer open en eerlijk. Wij blijven hem pushen, en hij blijft in zichzelf geloven."


"Er zijn twee mogelijkheden: ofwel werkt het en keert hij terug op het veld met een impact op de ploeg, ofwel lukt het niet en dan kunnen beide partijen volgende zomer rond de tafel gaan zitten voor een nieuw gesprek. Maar dat is nu niet aan de orde, want we werken volop aan een oplossing", besluit Scuro.

