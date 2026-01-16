Dit heeft Patro-coach Stijn Stijnen te zeggen over komst van Radja Nainggolan

Foto: © photonews
Radja Nainggolan is officieel speler van Patro Eisden. De Limburgse club haalde met hem een absolute blikvanger in huis, maar volgens coach Stijn Stijnen gebeurde dat zonder financiële gekte. De verwachtingen zijn meteen hoog.

Radja Nainggolan werd vrijdag officieel voorgesteld bij Patro Eisden Maasmechelen. Hij tekende er een contract van 1,5 jaar en zal het middenvelder van de Limburgers snel kunnen versterken op het veld.

"Of we diep in de portefeuille hebben moeten tasten? Dat viel zeer goed mee", zegt coach Stijn Stijnen bij Sporza. "De komst van Radja past binnen de budgetten van de club." 

Stijn Stijnen ziet perfecte match: ervaring, karakter en winnaarsmentaliteit

"Lokeren heeft zijn best gedaan om Radja te houden, het was dus zeker niet gemakkelijk. Maar we zijn blijven volharden, daar zijn we met z'n allen heel fier op", gaat de oefenmeester van Patro verder. Nadien haalde Stijnen de loftrompet boven voor zijn nieuwe middenvelder.

"Hij is een speler die bepaalde dingen zal bijbrengen aan deze ploeg. Winnaarsmentaliteit, wedstrijdmanagement, jonge spelers beter maken, trappen uit de tweede lijn ... Het is te veel om op te noemen", klinkt het. 

Lees ook... Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden
"Ook qua karakter past hij hier. Wij hebben over heel veel dingen een uitgesproken mening, en op veel vlakken begrijpen we elkaar. Samen gaan we sterker worden als club", aldus Stijnen. "Dat het wel eens zal botsen tussen ons? Het moet botsen. Als het botst, zal het ook succes opleveren. Hij kan hier zichzelf zijn, wij gaan hem niet veranderen."

