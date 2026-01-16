Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan zorgde voor een opvallende transfer door Lokeren te verlaten en te tekenen bij Patro Eisden. De voormalige Rode Duivel lichtte nu zelf toe waarom hij voor dit nieuwe hoofdstuk koos.

Radja Nainggolan is sinds vrijdag officieel een speler van Patro Eisden Maasmechelen. De middenvelder nam afscheid van Lokeren en maakt op die manier een heel opvallende transfer. De voormalige Rode Duivel speelde nog maar een jaar lang bij Lokeren.

Daar zagen ze hem niet graag vertrekken, al werd er na een kleine soap toch een akkoord gevonden. Hij werd ondertussen als Patro-speler voorgesteld aan de pers. De middenvelder legde ook uit waarom hij deze beslissing nam.

Vertrouwen en ambitie geven de doorslag

"Ik heb een goede tijd gehad bij Lokeren, maar soms moet je keuzes maken in het leven", zegt Nainggolan, die zelf heel graag naar Patro wou, bij Sporza. "In het verleden heb ik al zwaardere knopen moeten doorhakken, maar hier was het een geval van: wie geeft mij het meeste vertrouwen? Dat was Patro."

Het zijn duidelijke woorden van Nainggolan, die niet snel rond de pot zal draaien. "Ik denk dat hier nog veel groeimarge is en dat ik mijn steentje kan bijdragen. Ik ben altijd ambitieus geweest en speel het spelletje nog te graag om al te stoppen."

Lees ook... OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"›

"Ik heb de mentaliteit van een winnaar en wil nog steeds elk partijtje winnen op training. Dat maakt mij gelukkig. We staan nu op één plaats van de play-offs, maar ik wil zo hoog mogelijk geraken", aldus Nainggolan, vol vertrouwen.