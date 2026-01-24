Vanuit Italië komt wel heel erg goed nieuws over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku zet in Italië nieuwe stappen richting een terugkeer. De voorbije dagen kwamen meerdere positieve signalen uit Napels.

Vooruitgang bij Napoli

Lukaku zat dinsdag voor het eerst sinds lange tijd opnieuw op de bank bij Napoli. Een dag later volgde een extra testmoment. Volgens Italiaanse berichtgeving werkte de ploeg een oefenwedstrijd af waarin de spits opnieuw tot scoren kwam. Zondag zal hij opnieuw op de bank zitten voor de topper tegen Juventus, klinkt het in La Gazzetta dello Sport.

De vraag rijst of Lukaku klaar is voor zijn rentree na maanden blessureleed. De voorbije week kreeg dat scenario steeds meer vorm. In de Champions League-wedstrijd tegen Kopenhagen bleef hij nog zonder speelminuten, maar Napoli wilde hem snel opnieuw wedstrijdprikkels geven.

Dat gebeurde deze week ook. De club zelf omschreef de partij waarin Lukaku speelde als een gezamenlijke trainingssessie met de spelers van US Savoia uit de Serie D. Volgens Italiaanse media ging het wel degelijk om een volwaardige wedstrijd van negentig minuten. Lukaku reageerde positief op die belasting en droeg bij met één doelpunt in een 3-0-overwinning.

Vooruitblik op Juventus

In Italië wordt ervan uitgegaan dat Lukaku zondag opnieuw deel uitmaakt van de wedstrijdkern. Napoli kampt nog steeds met een beperkte selectie door blessures en recente uitgaande transfers, waardoor extra opties welkom zijn.

Coach Antonio Conte gaf geen bevestiging over de exacte rol van de spits. Hij liet eerder verstaan dat voorzichtigheid nodig blijft. “Of hij 1, 5 of 7 minuten zal spelen, weet ik nog niet. We moeten geduld hebben. Als Romelu er klaar voor is, zal hij zijn bijdrage leveren aan de ploeg”, klinkt het.





Lukaku liep zijn dijbeenblessure op in augustus 2025 en zat sindsdien aan de kant. Na een korte terugkeer rond de Supercoppa verdween hij opnieuw uit de selectie, tot deze week opnieuw vooruitgang zichtbaar werd.