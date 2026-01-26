Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Sinds eind mei heeft Nathan De Cat al meer dan 2.600 minuten gespeeld in officiële wedstrijden. Anderlecht is sterk afhankelijk geworden van zijn 17-jarige middenvelder, een situatie die echter wel enkele risico's met zich meebrengt.

Sinds zijn integratie in de eerste ploeg van Anderlecht heeft Nathan De Cat vrijwel nooit het basiselftal onder Besnik Hasi verlaten, die hem als onmisbaar beschouwt.

En met inbegrip van de Europese voorrondes, de Belgische beker en de competitie heeft de 17-jarige middenvelder dit seizoen al deelgenomen aan 29 officiële wedstrijden met de paars-witten, goed voor in totaal 2.140 speelminuten, wat neerkomt op gemiddeld bijna 74 minuten per wedstrijd.

Daarnaast telt hij ook mee voor het EK U17, gespeeld in mei jl., en het WK U17, georganiseerd begin november. Deze wedstrijden brengen Nathan De Cat op 2.615 minuten officiële speelminuten sinds het einde van vorig seizoen.

Een enorm cijfer, des te meer omdat Anderlecht, nog steeds in de race voor de Beker van België, mogelijk nog tot 20 extra wedstrijden kan spelen tot het eind van het seizoen. Twintig wedstrijden bij 74 minuten per wedstrijd betekenen 1.480 extra minuten. Nathan De Cat zou dus de grens van 4.000 minuten in officiële wedstrijden kunnen overschrijden voor zijn eerste seizoen bij de A-kern.

Gaat Anderlecht niet te ver met Nathan De Cat?

Een statistiek die twee realiteiten aan het licht brengt. Ten eerste lijkt Anderlecht nu sterk afhankelijk van zijn jonge middenvelder, een tendens die al duidelijk werd toen het paarsjuweel tijdelijk uit de groep moest vertrekken om het WK U17 te spelen. Slechts drie maanden na zijn integratie in de A-kern was Nathan De Cat al onmisbaar in de ogen van Besnik Hasi.



Daarentegen brengt het zoveel na elkaar spelen van een 17-jarige duidelijk risico's met zich mee. Zijn lichaam, spieren en botstructuur zijn nog niet volledig die van een volwassene, wat de jonge middenvelder kwetsbaarder maakt. Het is op die leeftijd ook moeilijk om wedstrijden met hoge intensiteit achter elkaar te spelen zonder ritmeverlies te ervaren of uiteindelijk de klap te voelen.

Een WK lijkt te vroeg voor De Cat

Het is echter een buitengewoon leerzame ervaring voor Nathan De Cat. Waar 99 % van de 17-jarigen zich beperkt tot eerste optredens in het eerste elftal, zonder echte druk en met veel zorgeloosheid, wordt hij al beschouwd als een centraal element van een historische club, die strijdt om een podiumplaats in de competitie.

Een ervaring die hem tot een betere speler zou moeten smeden, mits hij er niet fysiek door verbrandt voordat hij rijp is. Het is onder deze omstandigheden niet zeker of hem meenemen naar het WK wel de juiste beslissing zou zijn.