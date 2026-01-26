Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4321

Sinds eind mei heeft Nathan De Cat al meer dan 2.600 minuten gespeeld in officiële wedstrijden. Anderlecht is sterk afhankelijk geworden van zijn 17-jarige middenvelder, een situatie die echter wel enkele risico's met zich meebrengt.

Sinds zijn integratie in de eerste ploeg van Anderlecht heeft Nathan De Cat vrijwel nooit het basiselftal onder Besnik Hasi verlaten, die hem als onmisbaar beschouwt.

En met inbegrip van de Europese voorrondes, de Belgische beker en de competitie heeft de 17-jarige middenvelder dit seizoen al deelgenomen aan 29 officiële wedstrijden met de paars-witten, goed voor in totaal 2.140 speelminuten, wat neerkomt op gemiddeld bijna 74 minuten per wedstrijd.

Daarnaast telt hij ook mee voor het EK U17, gespeeld in mei jl., en het WK U17, georganiseerd begin november. Deze wedstrijden brengen Nathan De Cat op 2.615 minuten officiële speelminuten sinds het einde van vorig seizoen.

Een enorm cijfer, des te meer omdat Anderlecht, nog steeds in de race voor de Beker van België, mogelijk nog tot 20 extra wedstrijden kan spelen tot het eind van het seizoen. Twintig wedstrijden bij 74 minuten per wedstrijd betekenen 1.480 extra minuten. Nathan De Cat zou dus de grens van 4.000 minuten in officiële wedstrijden kunnen overschrijden voor zijn eerste seizoen bij de A-kern.

Gaat Anderlecht niet te ver met Nathan De Cat?

Een statistiek die twee realiteiten aan het licht brengt. Ten eerste lijkt Anderlecht nu sterk afhankelijk van zijn jonge middenvelder, een tendens die al duidelijk werd toen het paarsjuweel tijdelijk uit de groep moest vertrekken om het WK U17 te spelen. Slechts drie maanden na zijn integratie in de A-kern was Nathan De Cat al onmisbaar in de ogen van Besnik Hasi.

Lees ook... Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

Daarentegen brengt het zoveel na elkaar spelen van een 17-jarige duidelijk risico's met zich mee. Zijn lichaam, spieren en botstructuur zijn nog niet volledig die van een volwassene, wat de jonge middenvelder kwetsbaarder maakt. Het is op die leeftijd ook moeilijk om wedstrijden met hoge intensiteit achter elkaar te spelen zonder ritmeverlies te ervaren of uiteindelijk de klap te voelen.

Een WK lijkt te vroeg voor De Cat

Het is echter een buitengewoon leerzame ervaring voor Nathan De Cat. Waar 99 % van de 17-jarigen zich beperkt tot eerste optredens in het eerste elftal, zonder echte druk en met veel zorgeloosheid, wordt hij al beschouwd als een centraal element van een historische club, die strijdt om een podiumplaats in de competitie.

Een ervaring die hem tot een betere speler zou moeten smeden, mits hij er niet fysiek door verbrandt voordat hij rijp is. Het is onder deze omstandigheden niet zeker of hem meenemen naar het WK wel de juiste beslissing zou zijn.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
1
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen" Reactie

Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

09:15
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket

18:00
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
6
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
5
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
22
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
14
Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
14
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen Reactie

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

15:45
2
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Analyse

Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

11:40
6
Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

15:00
Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

14:30
"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

11:20
4
Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

13:00
4
Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

13:30
3
Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

12:20
12
Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

12:40
6
🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

12:00
9
"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

10:00
3
Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

09:30
28
'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

10:30
Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

11:00
9
Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

09:00
5
Opvallend: Jesper Fredberg wil ex-Anderlecht-speler aantrekken om zijn hachje te redden

Opvallend: Jesper Fredberg wil ex-Anderlecht-speler aantrekken om zijn hachje te redden

08:20
Serieuze domper voor Union SG met oog op topper tegen Club Brugge

Serieuze domper voor Union SG met oog op topper tegen Club Brugge

08:00
'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

08:42

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Olympia86 Olympia86 over Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast Dirk1897 Dirk1897 over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Swakke25 Swakke25 over Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen Vital Verheyen Vital Verheyen over Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag CringeMedia CringeMedia over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden GroenZwart12 GroenZwart12 over Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is Joe Joe over "Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved