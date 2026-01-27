Waarom Genk een speler van 10 miljoen op de bank houdt die vorig seizoen nog uitblonk

Vorig seizoen was Jarne Steuckers het toonbeeld van het swingende Genk. Negen goals, dertien assists, altijd in beweging, altijd aanspeelbaar. Dit seizoen oogt hij als een figurant in een elftal dat zichzelf niet meer herkent.

Vijf assists, geen enkel doelpunt en vooral: amper nog minuten. Het contrast kan moeilijk groter zijn. Het zegt veel over Genk anno nu. Waar het vorig jaar fris, dominant en creatief voetbal bracht, is het dit seizoen zoekende. Zowel spelers als staf zijn eind januari nog altijd op zoek naar het juiste recept en de juiste combinaties. In zo’n context is het geen toeval dat een speler als Steuckers, die leeft van ritme en vertrouwen, uit beeld verdwijnt.

Ito krijgt de voorkeur op Steuckers

De concurrentie speelt daarin een grote rol. Ito krijgt consequent de voorkeur. Niet omdat hij jonger is of meer marge heeft, wel omdat hij creatiever is in kleine ruimtes en rust brengt met ervaring. Zowel Thorsten Fink als Nicky Hayen maken diezelfde keuze, wat aangeeft dat het geen momentopname is maar een duidelijke lijn.

Opvallend is dat leeftijd en doorverkoopwaarde nauwelijks lijken mee te spelen. Steuckers is 23, Ito 32. Op papier is de keuze snel gemaakt, zeker in een club die bekendstaat om zijn transferbeleid. Maar sportieve zekerheid primeert, en daarin wordt Ito hoger ingeschat.

Daar komt de doorbraak van Kos Karetsas bovenop. De 18-jarige is niet meer weg te denken uit het elftal en wijkt graag uit naar rechts, precies de zone waar Steuckers zich het best voelt. Ito voelt zich dan weer comfortabeler centraal, waar hij kan zwerven en combineren. Tactisch valt de puzzel zo vaker tegen Steuckers uit.

Steuckers is een speler die vertrouwen nodig heeft

De vraag is of Steuckers nog een echte nieuwe kans krijgt. Invalbeurten zijn zelden het ideale podium voor een speler die vertrouwen nodig heeft. Het is een vicieuze cirkel waar hij voorlopig niet uit raakt.





Intussen blijft zijn transferwaarde op papier stevig staan, rond de tien miljoen volgens Transfermarkt. Maar ook dat is relatief. Een speler die nauwelijks speelt, verliest snel aantrekkingskracht. Clubs betalen voor momentum, niet voor herinneringen aan een sterk seizoen.

En het meest verontrustende voor Steuckers: er zijn weinig signalen dat zijn situatie snel zal veranderen. De hiërarchie lijkt vast te liggen. Het is wachten tot de zomer, want dan liggen er waarschijnlijk nieuwe opportuniteiten als Karetsas zou vertrekken. En anders lijkt hij zelf ook keuzes te moeten gaan maken.