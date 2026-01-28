Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Woensdagavond wacht Club Brugge een alles-of-nietsduel tegen Olympique Marseille in de Champions League. Winst is noodzakelijk om te blijven dromen, maar volgens analisten zal blauw-zwart dan nagenoeg foutloos moeten spelen.

Club Brugge speelt woensdagavond een belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. Blauw-zwart kan maar best winnen om door te stoten naar de volgende ronde. Makkelijk zal het niet worden.

Franky Van der Elst ziet dat echt alles goed moet lopen voor de Bruggelingen. "Ik denk dat Club de perfecte match zal moeten spelen om te kunnen winnen. Dan mogen ze geen fouten maken achterin en moet de aanvalslinie zeer efficiënt zijn, want veel zullen ze niet kunnen creëren", zegt hij bij Sporza.

Weinig foutenmarge voor Club Brugge

Hij merkt nog een pijnpunt op dat voor grote problemen kan zorgen. "Ze incasseren te veel goals, op welk niveau dan ook. Dat moet eruit om nu een ronde verder te kunnen gaan."

Ivan Leko verklapte nog niet wie er in doel zal staan. Arnar Vidarsson heeft in ieder geval een duidelijke mening. "Ik vind dat Nordin Jackers in doel niet goed genoeg is voor het niveau van de Champions League."

"Er zijn te veel goals geweest waarbij zijn positie of keeperswerk niet goed genoeg was. Op dit niveau wordt dat heel snel afgestraft", besluit de IJslander.