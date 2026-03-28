"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

Foto: © photonews
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 89

Luc Nilis voelt zich goed in zijn vel bij Patro Eisden. Dat heeft zeker ook te maken met de aanwezigheid van Stijn Stijnen als hoofdtrainer van de ploeg.

Samenwerking met Stijn Stijnen

Luc Nilis voelt zich vandaag perfect gelukkig. Sportief, maar ook privé. Dit leven mag voor hem blijven duren, zo vertelt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Elke ochtend rij ik met zin naar de training. Mijn relatie met Stijn (Stijnen, red.) is heel close — we zijn zelfs samen op vakantie geweest”, bekent Nilis.

Nochtans is een sterke band tussen een hoofdtrainer en een assistent helemaal niet evident, zo verklaar Nilis. Dat was wel eventjes anders toen hij bij Anderlecht werkte als spitsentrainer.

Klaar voor het Midden-Oosten

De samenwerking loopt zo vlot met Stijnen dat Nilis zelfs in het buitenland zou samenwerken met hem. “Als Stijn pakweg over twee jaar naar het Midden-Oosten wil gaan coachen, en hij vraagt mij mee, dan doe ik dat”, klinkt het nog.


Zo’n buitenlands avontuur is dik ok voor Nilis. “Ik was assistent van Vital Borkelmans toen hij bondscoach was van Jordanië. Dat vond ik een geweldige belevenis. Met de juiste mensen om mij heen kan ik gerust op verschillende plekken gelukkig zijn”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen
Luc Nilis

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

DonEddy1976 DonEddy1976 over 'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk' JaKu JaKu over Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst? snuffel snuffel over Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken" SmurF SmurF over Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was Goro Goro over Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen Nero Nero over Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois Nero Nero over Witsel schat kansen in: "Geen grote verrassing als België het WK zou winnen" trivece trivece over Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club GertjeFCB GertjeFCB over Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved