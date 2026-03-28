"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

Luc Nilis voelt zich goed in zijn vel bij Patro Eisden. Dat heeft zeker ook te maken met de aanwezigheid van Stijn Stijnen als hoofdtrainer van de ploeg.

Samenwerking met Stijn Stijnen

Luc Nilis voelt zich vandaag perfect gelukkig. Sportief, maar ook privé. Dit leven mag voor hem blijven duren, zo vertelt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Elke ochtend rij ik met zin naar de training. Mijn relatie met Stijn (Stijnen, red.) is heel close — we zijn zelfs samen op vakantie geweest”, bekent Nilis.

Nochtans is een sterke band tussen een hoofdtrainer en een assistent helemaal niet evident, zo verklaar Nilis. Dat was wel eventjes anders toen hij bij Anderlecht werkte als spitsentrainer.

Klaar voor het Midden-Oosten

De samenwerking loopt zo vlot met Stijnen dat Nilis zelfs in het buitenland zou samenwerken met hem. “Als Stijn pakweg over twee jaar naar het Midden-Oosten wil gaan coachen, en hij vraagt mij mee, dan doe ik dat”, klinkt het nog.



Zo’n buitenlands avontuur is dik ok voor Nilis. “Ik was assistent van Vital Borkelmans toen hij bondscoach was van Jordanië. Dat vond ik een geweldige belevenis. Met de juiste mensen om mij heen kan ik gerust op verschillende plekken gelukkig zijn”, besluit hij.