Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

De Rode Duivels bereiden zich deze dagen voor op het WK in Amerika met oefenmatchen tegen USA en Mexico. Axel Witsel kan terugblikken op heel wat tornooien met onze gouden generatie. Als hij spreekt, luisteren we graag. Hoe hoog België volgens hem mag mikken?

Axel Witsel is blij om erbij te zijn. Als geen ander weet hij wat nodig is om een goed tornooi te spelen. "Om te beginnen moet er een goede sfeer in het team heersen. Ongeacht de individuele voetbalkwaliteiten, denk ik dat een positieve sfeer en een goede teamdynamiek cruciaal zijn tijdens een groot toernooi."

"Je bent op een gegeven moment wel zes weken samen met de voorbereiding vooraf, dat is een lange tijd en soms is dat niet altijd even makkelijk. Het is dus ontzettend belangrijk om een ​​goede sfeer te hebben."

Witsel heeft goede raad voor jongere spelers

Hij is intussen 37 jaar en wil met volle teugen genieten bij de Rode Duivels. "Ik zou aan de jongere spelers willen zeggen dat ze er het beste van moeten maken, want het gaat zo snel voorbij. Als ik geluk heb, wordt dit misschien wel mijn zevende grote toernooi, maar het is ongelooflijk snel gegaan. Je moet echt het beste uit deze momenten halen."

België is geen favoriet op het WK

Aan ambitie geen gebrek bij Witsel. "Als je aan een toernooi begint, is het doel om het tot het einde door te gaan." Toch is deze kern kwalitatief minder sterk als de gouden generatie enkele jaren geleden.

"We moeten onszelf niet voor de gek houden. We weten dat Frankrijk bijvoorbeeld vier teams kan opstellen. Als zij er 3 opstellen en je maakt A, B en C, dan weet je niet welk team het sterkst is. Er zijn nog andere landen die vandaag sterker zijn dan wij, bijvoorbeeld Spanje en Argentinië."



Hoe hoog mag België mikken op het WK?

Of België kans maakt om het WK te winnen en hoe hoog de Rode Duivels mogen mikken? Volgens Witsel is niets onmogelijk. "We zijn geen favoriet. Het zou geen grote verrassing als we het WK winnen, maar het zou wel een verrassing zijn. Daar moeten we eerlijk over zijn. Want zelfs in 2018 lukte het ons niet."

"Je hebt altijd wel een paar verrassingen op een WK. Het draait om de huidige vorm, en een beetje geluk ook." Hoe hoog België dan moet mikken? "Het minimum moet de kwartfinale zijn."