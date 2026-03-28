Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

De Rode Duivels beginnen aan de laatste rechte lijn richting WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En dus is het alle hens aan dek voor iedereen. Zo ook voor de mensen van de televisie, zoveel is duidelijk.

Om te beginnen: Voetbalkrant.com is aanwezig in de Verenigde Staten en geeft u dus de komende dagen al het nieuws vanuit het kamp van de Rode Duivels. Ook de wedstrijden van de Belgen kan u bij ons live en op de voet volgen.

We zijn niet de enige, maar misschien wel de snedigste met dank aan onze mannen ter plaatse. Zaterdag 28 maart is er het duel tegen de Verenigde Staten dat om 20.30 uur Belgische tijd zal worden afgetrapt door beide landen.

Enkele dagen later is het op 1 april om drie uur 's nachts tijd voor de volgende oefengalop, dan tegen die andere WK-organisator Mexico. Op die manier krijgen we ook al eens een aardig voorproefje voor de nachtwedstrijden tijdens het WK.

VTM zendt wedstrijden uit

Beide duels worden uitgezonden op VTM en op RTL-TVI. Voor de Vlaamse televisiekijker begint de omkadering al om 19.55 uur, waardoor er meer dan tijd genoeg is om voor te beschouwen op het belangrijke duel.

Want ook al gaat het 'maar' om een oefenwedstrijd: de spanning zal te snijden zijn. Iedereen wil maar wat graag tonen dat ze stilaan klaar zijn voor het wereldkampioenschap in de VS, Canada en Mexico. De selectie zal ook nog zwaar worden wat dat betreft. 

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat" Interview

Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België Interview

'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge Interview

Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

