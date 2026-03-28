Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

De Rode Duivels beginnen aan de laatste rechte lijn richting WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En dus is het alle hens aan dek voor iedereen. Zo ook voor de mensen van de televisie, zoveel is duidelijk.

Om te beginnen: Voetbalkrant.com is aanwezig in de Verenigde Staten en geeft u dus de komende dagen al het nieuws vanuit het kamp van de Rode Duivels. Ook de wedstrijden van de Belgen kan u bij ons live en op de voet volgen.

We zijn niet de enige, maar misschien wel de snedigste met dank aan onze mannen ter plaatse. Zaterdag 28 maart is er het duel tegen de Verenigde Staten dat om 20.30 uur Belgische tijd zal worden afgetrapt door beide landen.

Enkele dagen later is het op 1 april om drie uur 's nachts tijd voor de volgende oefengalop, dan tegen die andere WK-organisator Mexico. Op die manier krijgen we ook al eens een aardig voorproefje voor de nachtwedstrijden tijdens het WK.

Beide duels worden uitgezonden op VTM en op RTL-TVI. Voor de Vlaamse televisiekijker begint de omkadering al om 19.55 uur, waardoor er meer dan tijd genoeg is om voor te beschouwen op het belangrijke duel.

Lees ook... LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie›

Want ook al gaat het 'maar' om een oefenwedstrijd: de spanning zal te snijden zijn. Iedereen wil maar wat graag tonen dat ze stilaan klaar zijn voor het wereldkampioenschap in de VS, Canada en Mexico. De selectie zal ook nog zwaar worden wat dat betreft.