Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

De Roemeense bondscoach Mircea Lucescu (80) is onwel geworden tijdens zijn werk voor de nationale ploeg. Hij werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Lucescu wordt onwel

“Hij voelde zich niet goed, ging zitten en reageerde niet meer”, vertelt Mihai Stoichita, de technisch directeur van de Roemeense voetbalbond FRF in een eerste reactie.

De medische staf diende hem de eerste zorgen toe, waarna de onfortuinlijke man met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de voetbalbond is zijn toestand ondertussen stabiel.

Geen ticket voor het WK

Dinsdag speelt Roemenië een oefenpartij tegen Slovakije. Lucescu zal hoe dan ook niet langs de zijlijn staan na wat er zich afspeelde.



Het is niet de eerste keer dat de man af te rekenen krijgt met medische problemen en fysieke ongemakken. De ploeg greep na een 1-0-nederlaag tegen Turkije vorige week naast een ticket voor het WK.