Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Foto: © photonews
De Roemeense bondscoach Mircea Lucescu (80) is onwel geworden tijdens zijn werk voor de nationale ploeg. Hij werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Lucescu wordt onwel

Tijdens een teambespreking met het elftal van Roemenië werd bondscoach Mircea Lucescu onwel. De 80-jarige trainer werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

“Hij voelde zich niet goed, ging zitten en reageerde niet meer”, vertelt Mihai Stoichita, de technisch directeur van de Roemeense voetbalbond FRF in een eerste reactie.

De medische staf diende hem de eerste zorgen toe, waarna de onfortuinlijke man met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de voetbalbond is zijn toestand ondertussen stabiel.

Geen ticket voor het WK

Dinsdag speelt Roemenië een oefenpartij tegen Slovakije. Lucescu zal hoe dan ook niet langs de zijlijn staan na wat er zich afspeelde.


Het is niet de eerste keer dat de man af te rekenen krijgt met medische problemen en fysieke ongemakken. De ploeg greep na een 1-0-nederlaag tegen Turkije vorige week naast een ticket voor het WK.

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
1
Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

22:00
Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

21:40
Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

21:00
📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

20:00
1
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
5
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

17:30
1
Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

17:00
🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

16:30
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
13
Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

14:00
Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

13:30
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
1
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
2
Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

12:30
"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

12:00
Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

11:30
4
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
24
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

10:30
3
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
10
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
3
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
8

WK Kwalificatie (Europa)

 Play-offs - Halve finales
Turkije Turkije 1-0 Roemenië Roemenië
Polen Polen 2-1 Albanië Albanië
Denemarken Denemarken 4-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Slovakije Slovakije 3-4 Kosovo Kosovo
Italië Italië 2-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
Tsjechië Tsjechië 2-2 Ierland Ierland
Oekraïne Oekraïne 1-3 Zweden Zweden
Wales Wales 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina

