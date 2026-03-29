📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

Paul Onuachu zet een sterk seizoen neer bij Trabzonspor. En dat wekt enorm veel interesse voor de ex-aanvaller van KRC Genk.

Paul Onuachu zal voor altijd een Genkie blijven. Ondertussen zit hij in de Turkse competitie de ballen tegen het net te jaagen. Hij scoorde 23 keer in 27 wedstrijden voor Trabzonspor.

Zeker vanuit Duitsland is er heel veel interesse om Onuachu deze zomer binnen te halen. We schreven eerder deze week al over Bayer Leverkusen, Werder Bremen en Wolfsburg die interesse hebben.

Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur mag je nog twee clubs aan dat lijstje toevoegen. Ook El Ahli en Hoffenheim zouden gecharmeerd zijn door wat Onuachu laat zien.

Naar de Champions League

Al zal Trabzonspor hem niet zomaar laten gaan. Onuachu ligt er nog tot midden 2028 onder contract en wordt door Transfermarkt op dit moment op 6 miljoen euro marktwaarde geschat.

Voor Hoffenheim zou Onuachu wel eens de absolute prioriteit kunnen zijn. De ploeg maakt voor volgend seizoen nog altijd kans op een rechtstreeks ticket voor de Champions League, wat in Trabzonspor zo goed als zeker niet het geval zal zijn.



