📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'
Paul Onuachu zet een sterk seizoen neer bij Trabzonspor. En dat wekt enorm veel interesse voor de ex-aanvaller van KRC Genk.

Paul Onuachu zal voor altijd een Genkie blijven. Ondertussen zit hij in de Turkse competitie de ballen tegen het net te jaagen. Hij scoorde 23 keer in 27 wedstrijden voor Trabzonspor.

Zeker vanuit Duitsland is er heel veel interesse om Onuachu deze zomer binnen te halen. We schreven eerder deze week al over Bayer Leverkusen, Werder Bremen en Wolfsburg die interesse hebben.

Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur mag je nog twee clubs aan dat lijstje toevoegen. Ook El Ahli en Hoffenheim zouden gecharmeerd zijn door wat Onuachu laat zien.

Naar de Champions League

Al zal Trabzonspor hem niet zomaar laten gaan. Onuachu ligt er nog tot midden 2028 onder contract en wordt door Transfermarkt op dit moment op 6 miljoen euro marktwaarde geschat.

Voor Hoffenheim zou Onuachu wel eens de absolute prioriteit kunnen zijn. De ploeg maakt voor volgend seizoen nog altijd kans op een rechtstreeks ticket voor de Champions League, wat in Trabzonspor zo goed als zeker niet het geval zal zijn.

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

