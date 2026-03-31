DONE DEAL: STVV gaat verder met sterkhouder, maar wil nóg meer

Robert-Jan Vanwesemael zal ook volgend seizoen op Stayen te zien zijn. De flankspeler was dit seizoen al goed voor heel wat offensieve en defensieve topprestaties. Bij STVV blijven ze geloven in de toekomst, mét hem. Al wordt dat nog een harde dobber.

"RJ op Stayen tot 2027: STVV licht de optie in het contract van Robert-Jan Vanwesemael We spreken intussen verder over het openbreken van deze lopende overeenkomst", aldus STVV op de sociale media over Vanwesemael.

Daarmee is de kous dus nog niet af voor De Kanaries. Die willen er Robert-Jan Vanwesemael graag nog langer dan een jaartje bij hebben op Stayen en gaan dus ook de komende weken met hem blijven spreken richting toekomst.

De flankspeler was dit seizoen al goed voor heel wat wedstrijden voor STVV en is daarmee van groot belang in het radarwerk van Nicky Hayen. Mede door zijn goede prestaties heeft STVV de Champions' Play-offs weten te halen.

Ook daarin kan Vanwesemael nog tien wedstrijden laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. De spelers is een vaste waarde: in 27 van de 30 reguliere speeldagen mocht hij opdraven en zelden werd hij gewisseld door Hayen.

Hij scoorde één doelpunt en gaf ook één assist bij STVV. Ook de komende jaren zou hij dus van waarde kunnen zijn voor De Kanaries. De volgende weken zal er verder onderhandeld worden tussen club en speler.

Deur open voor Zulte Waregem & co? Thorgan Hazard heeft meer nodig dan statistieken

